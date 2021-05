Economía Manifestación por los derechos de los trabajadores del campo convocada por el sindicato Soc-SAT lunes 03 de mayo de 2021 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El sindicato Soc - SAT convocó su manifestación del primero de mayo el pasado domingo en San Isidro - Campos de Níjar.

La manifestación, que trascurrió sin incidentes por el Bulevar y acabó en la plaza de la Iglesia, reunió a diferentes colectivos de empresas del manipulado y el campo con conflictos laborales, que portaban sus respectivas pancartas. El acto, con un carácter bastante festivo, también sirvió para la filmación de un videoclip reivindicativo del rapero Juanjo.

El acto terminó con diferentes parlamentos en la plaza de la Iglesia, donde se abordaron las diferentes reivindicaciones de los trabajadores del campo almeriense. Además se informó sobre la nueva normativa, surgida de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de la concesión del Arraigo Laboral, para la que el sindicato pondrá un servicio jurídico.

También se abordó el tema de la negociación del Convenio del Manipulado, a los que el Soc-SAT que no está presente en la negoción, pidió a CC.OO y UGT, "que no cedan ante las presiones de la patronal. El esfuerzo que hicieron miles de trabajadoras en la Huelga del pasado diciembre, no puede quedar en saco roto en una mesa de negociación ". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.