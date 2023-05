Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Manuel Cortés ejecutará un acceso peatonal y seguro hasta el Cementerio Municipal jueves 25 de mayo de 2023 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El candidato por el PP adelanta a sus vecinos y vecinas del barrio del Cementerio este proyecto para el entorno del Camposanto El candidato a la alcaldía de Adra por el Partido Popular, Manuel Cortés, ha adelantado a sus vecinos y vecinas del barrio del Cementerio el proyecto de construcción de un acceso peatonal y seguro hasta el Camposanto “una vía con todas las garantías a la altura de lo que los abderitanos y abderitanas merecen, para que puedan ir a velar a sus seres queridos que ya no están entre nosotros con total seguridad y accesibilidad”. Entre los proyectos que recoge el programa electoral de la candidatura de Manuel Cortés, se encuentra también el refuerzo en la asistencia destinada a la protección social de las familias vulnerables. Como ha recordado el candidato “hemos estado al lado de quienes más nos han necesitado”, recordando sobre todo “los difíciles momentos vividos en esta legislatura con una pandemia sin precedentes en la que, nos hemos visto desamparados por el Gobierno central y en la que hemos tenido que trabajar muy duro para reconducir la situación”, y en ese camino “jamás dejamos a nadie atrás”. “Y en esa senda seguiremos trabajando”, ha garantizado. Asimismo, ha recordado que, durante la última legislatura, “se han duplicado el número de familias que se benefician de las ayudas para la dependencia, que ya son 630, una fuente de empleo para más de 130 personas”. El candidato a la alcaldía de Adra por el Partido Popular ha destacado también la mejora en los datos de empleabilidad de los vecinos y vecinas del municipio, asegurando que “hemos conseguido bajar la tasa de desempleo en un 9% durante estos últimos cuatro años”. Y todo ello, “haciendo atractiva la ciudad a la inversión, que ha hecho posible la llegada de empresas multinacionales y nacionales de prestigio a nuestra ciudad, algo que ha generado dinamismo económico y posibilidades de trabajo”. De la misma manera que ha garantizado “con las ideas claras”, que “desde el Ayuntamiento de Adra hemos tocado y seguiremos tocando a todas las puertas, llamando a todas las administraciones, tanto a nivel provincial como regional o, incluso, europeo, para que Adra reciba planes de empleo que ayuden a los jóvenes a tener un primer contacto con el mundo laboral, así como a las personas de mayor edad o con mayores dificultades para acceder a un empleo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.