Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) María Guardiola y el cumplimiento de la palabra Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 21 de junio de 2023 , 08:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, ha roto la baraja con Vox por su presión para entrar en el gobierno regional, una exigencia que ella rechaza de plano y que podría provocar una repetición electoral en septiembre. Guardiola, que se ha ganado el apodo de "la baronesa roja" del PP por su firmeza, mantiene el pulso para gobernar en solitario la comunidad, aunque esto suponga renunciar al apoyo de los 7 diputados de Vox que le darían la mayoría absoluta. "Me comprometo a no meter a Vox en el gobierno, ni después de las elecciones generales", ha declarado Guardiola, que ha acusado al partido de Santiago Abascal de "poner palos en las ruedas al cambio" con el 8% de los votos que obtuvo en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. La candidata popular ha defendido su proyecto "moderado, centrado y reformista" frente al "extremismo" y la "intransigencia" de Vox, al que ha situado "en otro sitio" diferente al PP. Guardiola, que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP y del presidente Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la actitud de Jorge Buxadé, el falangista que controla Vox y que llegó a Mérida como el "capataz de un señor feudal" para imponer sus condiciones. Buxadé exigió a Guardiola que firmara un documento con 10 medidas para apoyar su investidura, entre las que se incluían la derogación de la ley de violencia de género, la eliminación de las subvenciones a los medios de comunicación y la reducción drástica del gasto público. La candidata popular ha rechazado estas propuestas por considerarlas "inviables" y "contrarias" al programa electoral con el que se presentó a los extremeños. Guardiola ha defendido su apuesta por las rebajas fiscales, el AVE, la transición energética y la protección del medio ambiente, así como su respeto a la legislación vigente en materia de igualdad y derechos sociales. Además, ha reivindicado el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra frente al "sanchismo" que representa el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Guardiola, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura, tiene una larga trayectoria como funcionaria y política. Fue secretaria general de Economía y Hacienda y de Ciencia y Tecnología en el gobierno de José Antonio Monago, del que fue su mano derecha. También ha sido concejala del ayuntamiento de Cáceres y diputada en la Asamblea de Extremadura por esta provincia. Es la primera mujer que lidera uno de los dos grandes partidos de la región. Con este currículum y este carácter, Guardiola se presenta como una alternativa sólida y creíble al socialismo que lleva gobernando Extremadura desde hace más de tres décadas. Su objetivo es lograr un cambio histórico en la comunidad, pero sin renunciar a sus principios ni a su autonomía. Por eso, no está dispuesta a ceder ante las presiones de Vox ni a pactar con un partido que considera "radical" y "antidemocrático". Su lema es claro: "Extremadura por encima de todo". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 75 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes