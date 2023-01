Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar María mejorará sus calles gracias a las inversiones de la Diputación sábado 07 de enero de 2023 , 17:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto ‘Pavimentaciones y Urbanizaciones’ llegará a cuatro caminos municipales y al casco urbano con un presupuesto superior a 300.000 euros La Diputación Provincial de Almería va a acercar hasta el municipio más lejano de la capital más de 300.000 euros de inversión que van a permitir mejorar caminos municipales y calles. A través del proyecto ‘Pavimentaciones y Urbanizaciones’, este municipio va a mejorar la seguridad y el firme en las vías que discurren por algunas de sus barriadas, así como entres calles del casco urbano. El diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha resaltado la importancia de este proyecto que va a mejorar los caminos de la periferia y de la pedanía de Cañadas de Cañepla, que, actualmente, tienen el pavimento en mal estado. “Gracias a los Planes Provinciales colaboramos con los ayuntamientos a mejorar infraestructuras y servicios municipales. Hacemos realidad proyectos que, en solitario, serían muy difícil de ejecutar para los Consistorios”, ha explicado el diputado, quien ha revelado que estas obras que se van a realizar con cargo a Planes Provinciales ya han sido licitadas. En concreto, el proyecto va a llegar a diferentes enclaves del municipio. El caso del camino Madereros se trata de un camino sin asfaltar, mientras que el de Casanueva, Casablanca y el de la EDAR de Cañadas de Cañepla sí presenta una capa de rodadura asfáltica, aunque con ciertos desperfectos y, en algunos casos, problemas de drenaje puntuales. Por otro lado, en cuanto a las calles del núcleo urbano, se aplicará un refuerzo de pavimento. El objeto del proyecto será mejorar la situación de estos caminos para conseguir una mejora de la seguridad de la circulación de vehículos. o Camino Casanueva: Mejora del Firme, dotación de cunetas con un ancho total junto a la calzada de 5,8 metros. o Camino Madereros: Limpieza de márgenes, homogeneizar anchura y dotación de firme y cunetas. o Camino Casablanca: Mejorar el firme y establecer ancho en 4 metros y uno de cunetas a cada lado. o Camino a la EDAR Cañadas de Cañepla: Eliminació de baches, acondicionamiento de márgenes y cunetas, así como asfaltado del trazado. o En María se va a actuar en calles de la zona norte con refuerzo del pavimento: Calles Herminio Motos-Salazares-Azarbe Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

