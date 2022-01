Deportes Mario Muñoz Criado comienza nuevo proyecto en Holanda jueves 06 de enero de 2022 , 17:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El almeriense comienza el 2022 en Stal Schep. Mario deja la dirección técnica deportiva del Centro Hípico Orea en Ciudad Real, para iniciar su nuevo proyecto bajo la dirección de Egbert Schep, prestigioso criador de caballos de deporte, especializados en la cría de KWPN (caballo holandés de sangre caliente). El jinete no es la primera vez que desarrolla su carrera fuera de España, ya estuvo un periodo por tierras germanas en la cuadra Hof Immenkuhl con Steffen Engfer, y posteriormente con el finlandés Mikko Mänentausta en Reitsportzentrum Bremervörde. Mario está satisfecho con el avance de sus alumnos en Ciudad Real, a los que ha trasladado su amor por este deporte, estando muy agradecido a los familiares por su implicación en la competición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

