Deportes Marta Cano se sube en La Nucía a su primer podio como juvenil domingo 06 de marzo de 2022

Fin de semana muy complicado para todos los participantes en la segunda manga de la Supercup, que viajaba hasta La Nucía (Alicante) después de estrenarse una semana antes en Banyoles. La lluvia marcó el desarrollo de casi todas las carreras, sobre todo de las del domingo, aunque también afectó en menor medida a las mangas femeninas de la primera jornada. Marta Cano abría el sábado la representación de Primaflor-Mondraker-Genuins en este nuevo circuito alrededor de la Ciudad Deportiva Camilo Cano. En su tercera prueba como juvenil, la catalana logró un importante segundo lugar tras la campeona nacional belga, rubricando una actuación muy consistente desde salida. Más problemas encontrarían los chicos en la manga élite y sub 23 que cerraba la actividad en La Nucía. Un percance en la última vuelta, lejos de la segunda zona técnica, impidió a Francesc Barber completar su mejor carrera de la temporada, ya que peleaba por el primer puesto sub 23 frente al francés Lucas Grieco. Tampoco tenía su día sobre el barro Jofre Cullell, que debía visitar varias veces la zona de boxes cayendo hasta el octavo puesto. Quillo y Arroyo siguen sumando

Los triunfos del fin de semana llegaron a cargo de la estructura maratón. José 'Quillo' Márquez se impuso cómodamente en la Maratón BTT de Istán (Circuito Diputación de Málaga); mientras que David Arroyo también selló el primer puesto para la 101 Gladiadores de La Adrada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

