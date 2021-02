Sucesos Más de 2700 plantas de marihuana y neutralizados 167 enganches de luz y 67 a la red hídrica. viernes 26 de febrero de 2021 , 09:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hubo siete detenido y 13 viviendas registradas se encontraban ocupadas de forma ilegal.





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Ineplan”, realiza 13 registros en viviendas, ocupadas de manera ilegal, por cultivos indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a 7 personas por delitos Contra la Salud Pública y Defraudación a la red de fluido eléctrico e hídrico.



La operación “Ineplan” da comienzo en el mes de enero de 2021 y se desarrolla en 3 fases, realizando hasta 13 registros de viviendas, ocupadas ilegalmente, ubicadas en dos portales de un mismo edificio del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Con motivo de las diversas investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores anónimos, la Guardia Civil, tiene conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



La Guardia Civil organiza diferentes vigilancias y controles operativos entorno a varias viviendas de dos portales de un mismo edificio del municipio de Roquetas de Mar (Almería), advirtiendo indicios sólidos de la existencia de los cultivos, tales como el fuerte y característico olor que desprende este tipo de cultivo y el constante ruido del funcionamientos de los aparatos de extracción y ventilación. INEPLAN I Durante la primera fase de esta operación realizada a principios del mes de enero de 2021, se procede a la inspección y registro de 9 viviendas, con un total de 2219 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) aprehendidas, además del numeroso material utilizado para optimizar el rendimiento del cultivo, se neutralizan 45 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y 33 a la red hídrica y se detienen a 4 personas como autores de los delitos Contra la Salud Pública y delitos de Defraudación a la red de Fluido Eléctrico y a la red Hídrica.



Cabe destacar que durante el registro de una de las viviendas, con dos de las habitaciones dedicadas exclusivamente pare al cultivo de marihuana, los moradores, convivían el ella con dos menores de edad, localizando la cuna de uno de ellos en el salón del domicilio. INEPLAN II Con tan solo 5 días de diferencia, esta segunda fase llevada a cabo en el mismo edificio, se salda con un nuevo registro, en el que se incautan 135 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) y se neutralizan 40 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y otros 7 a la red hídrica.



INEPLAN III

La última fase de proceder a la inspección y registro de 3 domicilios de el mismo edificio, saldándose con la detención de 2 personas como autores de un delito Contra la Salud Pública y los delitos de Defraudación a la red de Fluido Eléctrico e Hídrico, neutralizando 42 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y 27 enganches ilegales a la red hídrica y un total de 378 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) incautadas.



Como resultado final de la operación “Ineplan”, La Guardia Civil de Almería realiza en dos portales distintos de un mismo edificio del municipio de Roquetas de Mar (Almería)13 registros domiciliarios, por cultivo de marihuana, saldándose con la incautación de 2732 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva), la neutralización de 167 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico, 67 enganches ilegales a la red de fluido hídrico y 7 personas detenidas por delitos Contra la Salud Pública y delitos de Defraudación al Fluido Eléctrico e Hídrico.



