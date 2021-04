Almería Ampliar Más de un tercio de los andaluces votaría PP lunes 12 de abril de 2021 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El 70,7% de los andaluces considera que no se deberían adelantar las elecciones autonómicas en Andalucía, según el barómetro de CENTRA. Son datos del nuevo Barómetro Andaluz que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), un estudio de opinión realizado entre el 18 y el 25 de marzo para recoger la valoración de los andaluces sobre temas de interés social que atañen a la actual situación económica y política.



Para este estudio se han realizado un total de 3.600 entrevistas a andaluces mayores de edad. La dirección científica del estudio corresponde a la dirección de la Fundación CENTRA.



Este Barómetro ha obtenido el visado del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía, lo que acredita que el proyecto está dirigido por profesionales con capacidad técnica y deontológica, así como que se han cumplido con los máximos estándares de calidad en la realización de las encuestas tanto a las personas participantes como en el desarrollo de la investigación. El Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía ejecuta, además, un control de calidad en la investigación mediante la evaluación externa de la muestra.



El Barómetro Andaluz se convierte así en el primer estudio de opinión que de manera regular es auditado externamente por un ente independiente y oficial, que garantiza la integridad, validez y calidad de los resultados publicados.





De celebrarse en estos momentos unas elecciones al Parlamento de Andalucía, el PP sería la fuerza política más votada con el 31,2% de los apoyos, obteniendo entre 40 y 43 escaños. El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 23,5% de los votos y entre 26 y 29 escaños; mientras que Vox se situaría como tercera fuerza con el 18,1% de los sufragios, que le valdrían entre 20 y 21 escaños. El cuarto lugar sería ocupado por Unidas Podemos, que podría obtener el 10,6% de los votos y entre 10 y 12 representantes en la Cámara autonómica. Ciudadanos, en quinto lugar, podría obtener el 8,1% de los apoyos y 7 escaños; mientras que Adelante Andalucía llegaría al 3,5% y podría obtener entre cero y dos representantes. El Barómetro Andaluz es la única iniciativa de estudio y medición sistemática de la opinión pública en la Comunidad Autónoma andaluza. De periodicidad trimestral, permite conocer la opinión de la población andaluza sobre temas de interés social, económico y político, a la par que ofrece una amplia información sociodemográfica para su análisis.



El Barómetro Andaluz se concibe, igualmente, como una herramienta para la evaluación de las políticas públicas y de la acción de Gobierno, de utilidad para la toma de decisiones de las distintas administraciones públicas, y con el propósito de identificar oportunidades, riesgos y vulnerabilidades, anticipar acontecimientos y proyectar tendencias que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los andaluces.

