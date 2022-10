Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión Más facilidades para emprender María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 09 de octubre de 2022 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las administraciones debemos generar un marco de seguridad y estabilidad jurídica que permita a los que se juegan su patrimonio con el objetivo de crear más oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos. De todo esto he podido hablar estos días con los representantes de los Jóvenes Empresarios de Andalucía, que recientemente escogieron Almería como escenario de su entrega anual de premios. La creación de empleo y riqueza no puede estar, como me decían, penalizada por el Gobierno. Y por eso, como alcaldesa de Almería tengo claro que el Ayuntamiento seguirá, generando un “ecosistema” apropiado para el emprendimiento. Y así hemos puesto en marcha numerosas medidas de ayuda que han tenido dos marcos de contingencia como los Planes Reactiva 20 y 21, que supusieron la reorientación de la planificación del Ayuntamiento de Almería durante la pandemia, y que supusieron la renuncia a buena parte de los proyectos municipales para ayudar a que los empresarios y los autónomos almerienses no tuvieran que cerrar. Hemos apoyado a las asociaciones de pequeños y medianos empresarios de Almería con una política de subvenciones y ayudas directas que están ayudando no sólo a emprender, sino a mantener la actividad empresarial. A través de la empresa municipal Almería XXI hemos cedido locales en condiciones ventajosas para que jóvenes emprendedores puedan arrancar su actividad empresarial. Otra línea de apoyo al emprendimiento es la posibilidad de elaborar un plan de igualdad en pequeñas empresas, microempresas, gracias al convenio con Almur. Tenemos en marcha experiencias tan interesante como El Cable, con la ayuda de la Junta y Telefónica en beneficio del emprendimiento, con más de 50 las empresas que ya se han impulsado desde allí. También hemos constituido un centro municipal, el Ingenia Center, que agrupa en la calle Alcalde Muñoz, toda la cartera de servicios y programas que desde el Ayuntamiento se impulsan en materia de empleo y hemos creado un Hub de Emprendimiento en el Zapillo. También me gustaría destacar el ambicioso proyecto del Polo de Innovación Agrícola que vamos a poner en marcha con la Junta de Andalucía en el solar del actual edificio de Correos, que tendrá también espacio para startups y para una incubadora de empresas. Sabemos que hace falta más, y por eso seguimos, desde el Ayuntamiento trabajando para ampliar nuestra cartera de servicios a emprendedores. Seguimos trabajando. noticiasdealmeria.com:.. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 74 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)