Más falso que un gráfico de Escrivá Rafael M. Martos viernes 23 de junio de 2023 , 05:00h Los políticos españoles tienen una relación complicada con la prensa. No les basta con tener medios afines que les den cobertura favorable, sino que quieren controlar el relato de sus gestiones al detalle. Por eso, algunos han optado por crear sus propios canales de comunicación, donde pueden entrevistar a sus colegas, alabar sus logros y evitar las preguntas incómodas. Es el caso de Pablo Iglesias, que pasó de presentar un programa en una televisión local a montar todo un imperio mediático tras su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. O de Gabriel Rufián, que también se ha lanzado a la aventura de entrevistar a políticos y personalidades desde su canal de YouTube. Pero el último en sumarse a esta tendencia ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido hacerse su propio programa de entrevistas en la sede del PSOE de la calle Ferraz. El primer invitado ha sido su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con quien ha charlado sobre la reforma de las pensiones y el futuro del sistema. Lo más llamativo de la entrevista ha sido el gráfico que ambos exhibieron y que luego Sánchez compartió en sus redes sociales, donde aseguraba que "De vaciar la hucha de las pensiones... A RELLENARLA". Una afirmación que pretende dar la imagen de que el Gobierno ha revertido la situación crítica de las pensiones y ha garantizado su sostenibilidad. Sin embargo, se trata de otra mentira más de Sánchez, que se hace trampas al solitario. Basta con mirar de cerca el gráfico, tanto el suyo como el del ministro, para ver las fechas y los datos que manejan. Así, se observa que en 2021 y 2022, con ellos al frente del Gobierno, es cuando más vacía está la hucha de las pensiones, en mínimos históricos. Y que el aumento, el rellenado, es solo una ilusión óptica, ya que comienza en 2023 y sigue creciendo durante los próximos 30 años. Es decir, es falso que la hucha de las pensiones se haya recuperado, está en mínimos históricos y prevén que mejore, pero solo es una previsión, a día de hoy no es cierto ni hay ningún organismo que lo sostenga. Se basan en supuestos muy optimistas sobre la tasa de productividad³, la tasa de PIB³ y la tasa de paro³, que sitúan en un 5,5% en 2050³, algo muy improbable teniendo en cuenta la realidad actual del mercado laboral español. Si Sánchez busca empleo cuando los votantes le abandonen y ha pensado en la televisión, tendrá que hacerlo en programas de entretenimiento, porque lo suyo no es serio. Lo de Escrivá tampoco.