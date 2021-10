Matilde Díaz volverá a dirigir el PP de Rágol

domingo 10 de octubre de 2021 , 19:03h

Agradecida a sus vecinos y con muchísimas ganas de seguir trabajando por ellos y por el municipio, así se mostró Matilde Díaz en la tarde de ayer tras recibir el apoyo unánime de los afiliados del PP para volver a dirigir el partido en los próximos cuatro años, una tarea en la que tiene más de 20 años de experiencia y que le ha aportado enormes satisfacciones como el día en el que el PP logró la alcaldía del municipio en el año 2007.



El trabajo no ha sido fácil, pero con ella en la presidencia del partido y como diputada provincial, y con Miguel Rodríguez como alcalde, Rágol ha cambiado considerablemente y se ha convertido en un pueblo con mejores servicios y calidad de vida para todos los ragoleños. Ahora, Rágol no tiene nada que envidiar a otros municipios de la Alpujarra almeriense y eso se debe al buen trabajo hecho desde el Ayuntamiento y desde el partido en la localidad.



Matilde Díaz ha explicado a sus vecinos las importantes inversiones que desde la Diputación se han realizado en el municipio, y cómo gracias al Gobierno del cambio Rágol sí cuenta para la Junta de Andalucía después de 14 años sin recibir ni un solo euro por parte de los gobiernos socialistas. Por ello considera absolutamente fundamental que el cambio también llegue al Gobierno de España y que Pablo Casado se convierta en el presidente de todos los españoles.



Junto a ella estuvieron presentes en el Congreso Local la vicesecretaria general de Participación y Transparencia del PP de Almería y Delegada del Gobierno Andaluz en Almería, Maribel Sánchez, y el senador Luis Rogelio Rodríguez. Ambos alabaron el enorme cambio que se ha producido en Rágol y agradecieron tanto a la presidenta como al alcalde el trabajo que están realizando en beneficio de sus vecinos.



Maribel Sánchez destacó la importancia que para el Gobierno de Juanma Moreno tienen los municipios pequeños y como unos meses después de iniciarse la pandemia Rágol recibió 9.050 euros para reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada por el Covid-19.



La delegada del Gobierno andaluz recordó también que actualmente se encuentra en fase de adjudicación una inversión histórica de 8,2 millones de euros como es la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Alhama de Almería y de un colector que agrupe los vertidos de los municipios del Medio Andarax. Se trata de una infraestructura de la que se van a beneficiar 7.800 personas que residen en 12 municipios entre los que se encuentra Rágol.



Por su parte, el senador del PP, Luis Rogelio Rodríguez, afirmó que en apenas tres años, el Gobierno de Sánchez habrá acumulado un déficit cercano a los 300.000 millones de euros y criticó que a día de hoy el precio de la luz siga disparado. En este sentido ha reclamado una reforma energética como la que ha planteado el PP con un IVA superreducido, sacando los costes no energéticos de la factura y utilizando los derechos de emisión de CO2 para bajarla.



“Estamos ante un auténtico despropósito pero nadie desde la izquierda ha propuesto dimisiones por tamaña incompetencia No se puede hacer peor y frente a este Gobierno la única alternativa es el Partido Popular y el proyecto de Pablo Casado”, afirma.







EJECUTIVA LOCAL PP RÁGOL



Presidenta: Matilde Díaz Díaz



Secretario: Manuel Rodríguez González



Tesorero: Miguel Rodríguez Colomina







Vocales:



- José Fortes Mota



- María del Carmen Fortes Salmerón