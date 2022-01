Economía Mecánica y construcción presenta la tasa más alta de inserción laboral en Almería miércoles 26 de enero de 2022 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Andalucía, el ámbito de la mecánica y la construcción es el segundo con la tasa más alta de inserción laboral, siendo el primero el ámbito sanitario con un 43% de personas insertadas. Sin embargo, Almería lo refleja como el ámbito con mayor tasa en la temporada 2018-2019. La comunidad andaluza durante su último curso académico de egreso (2018-2019) reflejó una tasa de inserción laboral del 35’8%. Sin embargo, esta tasa se ha reducido un 9’6% conforme al curso anterior (2017-2018). En cuanto a los ámbitos laborales que destacan dentro de este porcentaje, el ámbito de la sanidad ha conseguido un 43% de inserción de personas en trabajos relacionados, pero, por otro lado, el ámbito con menor tasa de inserción durante el curso 2018-2019 fue la familia profesional de arte, humanidades y ciencias, con tan solo un 20’4%. En cuanto al ámbito universitario, la familia profesional con más inserción laboral de egresados en universidades públicas de Andalucía fue la de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con un 57’2%. Sin embargo, el ámbito con menos inserción sigue siendo el de artes y humanidades, con un 23% en relación con los egresados en las universidades andaluzas. La situación de inserción laboral en Almería se diferencia con notoriedad de la situación andaluza. En la provincia almeriense, el ámbito laboral que presenta el porcentaje más alto de inserción laboral es el de la mecánica, electrónica e industria y construcción, con un 55’2%, superando con un 9’1% a la situación andaluza. Por otro lado, en Almería también sigue siendo el ámbito de las artes, humanidades y lenguas la más baja en cuanto a inserción laboral, en este caso con un 23%. En cuanto a la inserción laboral universitaria de Almería, la tasa de la UAL se encuentra entre las más altas de Andalucía. Tal y como informa el vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con Emprensas e Instituciones de la UAL, la tasa general de inserción laboral de la UAL es del 57’26% sobre la base del estudio del año 2019. En el año 2019, en la UAL hubo un total de 2.669 egresados, de los cuales un 64’5% eran mujeres. En las disciplinas académicas donde más egresados se registraron fue en las relacionadas con Ciencias de la Educación y el porcentaje más bajo fue en Ciencias Experimentales, ya que el número de matriculados cada año es mucho mayor en las primeras que en estas últimas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

