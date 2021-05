Capital Medalla al Mérito de la Protección Civil a Rafael Bernal del Águila jueves 13 de mayo de 2021 , 17:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia También han recibido la condecoración los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Almería, Antonio José Cárdenas y Salvador Leopoldo Martos



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido esta mañana a la imposición de la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de bronce con distintivo azul, al coordinador local del Protección Civil y Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento Almería, Rafael Bernal del Águila, en un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla bajo la presidencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en el que también han sido condecorados el cabo primero de la Guardia Civil Antonio José Cárdenas, y el agente del Cuerpo Nacional de Policía Salvador Leopoldo Martos, destinados en Almería.



Fernández-Pacheco ha felicitado a todos ellos por este “justo reconocimiento a una impagable vocación de servicio público cuyo mayor premio es, sin duda el reconocimiento de la sociedad a la que sirven con absoluta dedicación y entrega”.



El primer edil ha dedicado unas cariñosas palabras al máximo responsable de Protección Civil del Ayuntamiento de Almería. “Esta medalla es, sin duda, un premio al impulsor de Protección Civil en la ciudad, sin el cual es imposible entender el grado de profesionalidad a la que ha llegado el servicio”, ha dicho. En el acto también ha estado presente el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente.



Rafael Bernal del Águila accedió a la administración local en 1983 y en 1989, tras realizar el curso de acceso a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que fue creada con ese primer curso, inicio su andadura en Protección Civil como voluntario. En 1990 fue nombrado coordinador local de Protección Civil y Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, cargo que sigue ocupando en la actualidad.



Las 27 medallas entregadas este jueves han sido concedidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía y se integran en el total de 169 concedidas a otras tantas personas físicas o jurídicas galardonadas por haber protagonizado durante 2020 actuaciones excepcionales en situaciones de emergencia en consonancia con los objetivos perseguidos por el Sistema Nacional de Protección Civil.

