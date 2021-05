Capital Mejorada la parada de bus de La Fabriquilla martes 18 de mayo de 2021 , 13:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con las obras de acondicionamiento Fomento implementa una zona cómoda de espera y mejora la maniobrabilidad en el acceso a la rotonda del núcleo de Cabo de Gata





La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Eloisa Cabrera y el Alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, han visitado el fin de los trabajos realizados por el Consorcio de Transporte Metropolitano en la parada de autobús de La Fabriquilla del núcleo de Cabo de Gata. En la visita han participado además el concejal de Deportes y responsable de Distrito Bahía, Juan José Segura, la concejal de movilidad, María del Mar García y el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona.



La entidad metropolitana ha desarrollado la mejora en la parada ubicada en las inmediaciones de la glorieta del núcleo de La Fabriquilla, fin de trayecto para la Linea M-202 que une Almería con Cabo de Gata, aportando mayor amplitud en la zona de toma y deje de viajeros, completándola con la instalación de una marquesina para la espera adecuada de los usuarios y con la ejecución de una losa de hormigón y una pequeña acera que permitirá el acceso universal a personas con movilidad reducida. La inversión total realizada por el Consorcio asciende a casi 16.000 €.



La delegada territorial ha asegurado que “con esta mejora se viene a dar solución a una demanda histórica de los vecinos de Cabo de Gata y los miles de visitantes que sus playas reciben durante el periodo estival mejorando el confort y la seguridad del viajero mientras espera al autobús”. Según explicaba Cabrera “este tipo de medidas muestran el compromiso que Juan Manuel Moreno mantiene con Almería desde que tomara las riendas de la Junta de Andalucía, dando respuesta rápida y eficaz a problemas y peticiones que llevaban años sin ser abordados. Asimismo, esta actuación supone mejorar la imagen y calidad de los servicios que con total seguridad serán demandados por miles de visitantes durante este verano”.



Por su parte, el alcalde de Almería ha valorado “el interés por dar solución a la demanda vecinal de este barrio del término municipal” y ha destacado “la importancia de mejorar siempre la conexión entre barrios, también los más alejados del núcleo urbano. En el caso de La Fabriquilla confluye, además, el hecho de ser un enclave turístico muy visitado durante los meses de verano; de modo que ofrecer comodidad a su conectividad es doblemente necesaria”, ha señalado Ramón Fernández-Pacheco.

Servicios al núcleo de Cabo de Gata

Durante el acto, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha puesto en valor los esfuerzos realizados por el ente metropolitano para mejorar el servicio de transporte en Cabo de Gata, barrio en el que a final del año pasado el Consorcio de Transporte ya remodeló la parada de acceso al núcleo y en el que lleva realizada una inversión total superior a los 50.000 euros. Además, según Carmona , “con esta intervención se mejorará la maniobrabilidad de los autobuses en la zona de parada, acción que actualmente era bastante complicada debido al diseño de acceso a la rotonda y al aparcamiento indiscriminado de vehículos privados en temporada estival, que suponía también una de las demandas de los conductores de las líneas gestionadas por el Consorcio”.



Carmona además ha querido agradecer la predisposición y el trabajo de todas las operadoras de transporte y por ende, de la entidad metropolitana de transporte que dirige, para mantener los niveles de servicio de autobús durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, indicando que, "desde el inicio del periodo de nueva normalidad, el número de servicios diarios con paso por el núcleo de Cabo de Gata han mantenido hasta un 87% de las expediciones existentes antes de la pandemia, con hasta 13 servicios diarios de lunes a viernes laborables conectado el barrio y la capital, mientras que durante los fines de semana se realizan 8 servicios, 4 de ida y 4 de vuelta . Estos niveles se han mantenido a pesar de la caída en la ocupación de las líneas que han experimentado una disminución en el número de viajeros de en torno al 52 % con respecto a estadísticas previas a la pandemia".

