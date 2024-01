Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Mejorando las comunicaciones de Almería María del Mar Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 14 de enero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mejorar las comunicaciones de Almería es un objetivo permanente e irrenunciable del Ayuntamiento que compartimos con el conjunto de la sociedad. Aportar más calidad de vida a todos los almerienses y favorecer la llegada de más visitantes y turistas es un compromiso sostenido en el tiempo en el que estamos volcando todos nuestros esfuerzos, cumpliendo nuestras obligaciones económicas en los acuerdos y convenios suscritos con otras administraciones para posibilitar así la llegada de la Alta Velocidad y finalizar cuanto antes la obra del soterramiento. Del mismo modo, establecemos marcos de cooperación y trabajo conjunto con compañías aéreas para aumentar la frecuencia de los vuelos con destino y salida en Almería. En este sentido quiero animar a la sociedad almeriense, a los colectivos sociales y a los empresarios a unirse al Ayuntamiento para exigir al Gobierno el cumplimiento de todas las promesas en lo relativo no sólo al trazado ferroviario del Corredor Mediterráneo, sino también al de nuestra conexión con Granada. Estamos hablando de un trazado relativamente corto para el que existe un proyecto de transformación y mejora que debería licitarse cuanto antes. Es primordial electrificar ese tramo para que el enlace de alta velocidad con Almería pueda hacerse también en ese sentido. Así se lo vamos a exigir al ministerio, para que atienda las necesidades de una provincia que actualmente está aislada ferroviariamente tanto en su orientación de levante como en la de poniente. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento queremos liderar y promover una declaración institucional de apoyo al tren de cercanías del Bajo Andarax, y quiero destacar la mejora de la conectividad aérea que hemos logrado gracias a los convenios alcanzados con Diputación, Junta de Andalucía y AENA para aumentar los vuelos con Madrid y Sevilla y abrimos nuevos destinos, como el cerrado recientemente con Paría. Seguiremos trabajando de la mano de la sociedad civil almeriense a lo largo de 2024 para que en los próximos años podamos decir que las comunicaciones de nuestra tierra han mejorado considerablemente. Debemos dar respuesta así a la demanda no atendida de tantos turistas que desean venir a Almería a nuestros hoteles, a nuestros establecimientos y comercios y tienen que optar por otros destinos con mejores comunicaciones. Cumplir ese objetivo es y será nuestro compromiso. María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 125 artículos Todos los firmantes