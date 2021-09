Deportes Melhores Rookies da História da NBA miércoles 01 de septiembre de 2021 , 09:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ser um novato na NBA traz grandes expectativas. Tanto que o draft da NBA é de extrema importância, fazendo até parte das apostas de basquetebol online. Normalmente, aquele que foi a primeira escolha no draft acaba recebendo bastante atenção dos fãs e também dos especialistas. Muito se espera desses meninos a cada temporada. Com a ajuda da especialista em basquete, a autora Luiza Correia, preparamos aqui uma lista com os melhores Rookies (ou novatos) da história da NBA. Larry Bird fez de Boston um candidato ao título instantâneo Larry Bird pode ser mais famoso por seu tempo no Indiana Pacer (e sua carreira com o time depois de se aposentar), mas isso não significa que ele caiu por terra como um novato no Celtics. Bird entrou na NBA como se fosse um tiro de canhão, transformando o Celtics em um candidato ao título da NBA instantâneo. Bird ajudou a levar o Celtics às finais da Conferência Leste e ganhou as honras de Estreante do Ano, surpreendendo muitos dos que gostavam de fazer apostas basquetebol. Magic Johnson ganhou um título Entrando na NBA no mesmo ano que Larry Bird, Magic Johnson pode não ter ganho o Novato do Ano, mas ele provavelmente ganhou o prêmio mais importante. Johnson provou ser inestimável para o Los Angeles Lakers, não apenas ajudando a equipe a chegar às finais da NBA, mas também ganhando o campeonato. Johnson foi nomeado o MVP das Finais da NBA, provando seu valor para a equipe. Depois de uma longa carreira no Lakers, ele começou a trabalhar com a equipe, se tornando um executivo. Shaquille O’Neal apresenta os melhores números da carreira como novato Um dos maiores grandes homens que já pisou na quadra, era óbvio em sua temporada de estreia que Shaquille O’Neal era especial. Ele atingiu os números mais altos de sua carreira como um novato em: bloqueios rebotes bolas disputadas Ele acabou até mesmo disputando o título de MVP, o qual não ganhou por pouco. Shaq viria a ganhar quatro títulos da NBA, seria nomeado o NBA Finals MVP três vezes, e é a razão pela qual as tabelas da NBA foram redesenhadas porque ele sempre as quebrou. Não tinha como fazer apostas basquete nba que não fosse em Shaquille e os Lakers na época. Wilt Chamberlain em média 37,6 pontos por jogo Como novato no Philadelphia Warriors, Wilt Chamberlain era sensacional. Ele não apenas terminou a temporada com uma média de 37,6 pontos por jogo, mas também foi nomeado o MVP da NBA. Ele é um dos dois novatos a receber a distinta honra. Chamberlain também não era "mole". Ele levou uma surra e recebeu tantas faltas quando era novato que depois da temporada disse aos repórteres que estava pensando em se aposentar. Chamberlain acabou jogando 14 temporadas e é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Elgin Baylor literalmente salvou os Lakers Quando Elgin Baylor pulou seu último ano de faculdade para entrar na NBA, o Minneapolis Lakers não poderia ter ficado mais feliz. A equipe estava prestes a declarar falência, e a chegada de Baylor salvou literalmente a franquia. Na temporada de estreia de Baylor, ele terminou em segundo lugar na NBA em pontuação. Ele levou o Lakers às finais da NBA, onde perderam para o Boston Celtics. Um ano antes da chegada de Baylor, Minneapolis terminou em último lugar. Wes Unseld foi o MVP da NBA como novato Wes Unseld é um dos dois novatos na história da NBA a ganhar o prêmio MVP da liga em seu primeiro ano. Unseld, convocado pelo Baltimore Bullets, disputou 82 jogos e obteve uma média de 18,2 rebotes por jogo. Unseld causou impacto na área defensiva e registrou 22 rebotes em seu primeiro jogo. Ele jogou pelos Bullets durante toda a sua carreira, que incluiu uma viagem às finais da NBA em 1978. Como um dos líderes da equipe, ele foi nomeado MVP das finais da NBA. Tim Duncan foi nomeado "All-NBA" como um novato Tim Duncan foi nomeado para sua primeira de 13 equipes da All-NBA como um novato. A primeira escolha geral no Draft da NBA de 1997 pelo San Antonio Spurs, ele jogou toda a sua carreira no San Antonio, vencendo cinco campeonatos da NBA ao longo do caminho. Em sua temporada de estreia, Duncan teve uma média de 21,1 pontos por jogo e 11,9 rebotes por jogo. Ele apareceu em todos os 82 jogos da temporada regular e foi nomeado o NBA Rookie of the Year. A lenda de Michael Jordan começou sua temporada de estreia Esta lista não estaria completa sem a inclusão do maior jogador da NBA de todos os tempos - Michael Jordan. Ele teve uma média de 28,2 pontos por jogo como um novato e marcou em 51,5 por cento de suas tentativas. Jordan também foi nomeado All-Star da Conferência Leste em sua temporada de estreia e, sem saber, iniciou uma rivalidade com Isiah Thomas. Embora Thomas possa dizer que ele acabou rindo por último, Jordan provavelmente contaria a história de forma diferente. Afinal, ele tem seis anéis para apoiá-lo! Conclusão O fato de ser um novato na NBA não significa que você será um jogador sem espaço no time e que não irá brilhar. Na verdade, muitas equipes dão mais valor aos jovens jogadores do que aqueles mais experientes. Nesta temporada, muito se espera dos novatos e as apostas basquetebol 2021 já estão começando a ser preparadas para o início de mais um ano de NBA. Por sorte, para os fãs, talento e bons jogos é algo que não vai faltar… Como sempre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.