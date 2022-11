Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Menos del 11% de los turistas llegados a Andalucía recala en Almería lunes 07 de noviembre de 2022 , 09:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La valoración que dan a la provincia y sus servicios es un 8,5, que está en la media andaluza El número de turistas que visitó Andalucía en el tercer trimestre de 2022 alcanzó los once millones ciento veinticuatro mil, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía(IECA), lo que supone un aumento del 14,8%1 con respecto al mismo trimestre de 2021 Durante este período, de los turistas que visitaron Andalucía, el 37,0% eran andaluces, el 34,7% eran del resto de España, el 22,2% procedían de la UE (excluida España) y Reino Unido y el 6,2% del resto del mundo. El 92,9% de los turistas que visitaron Andalucía, lo hicieron por vacaciones, el 4,2% para visitar a familiares y amigos, el 1,1% por trabajo o negocios y el 1,9% restante alegaron otras motivaciones. En el tercer trimestre de 2022, el 59,1% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 33,0% utilizó apartamento, piso o chalet. Por otra parte, la estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 8,8 días, un 3,6% menos que un año antes En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 27,8% de los mismos, seguida de Cádiz y Huelva con el 21,8% y 11,6%, respectivamente El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el tercer trimestre se estima en 74,12 euros por turista, cifra que es mayor en un 5,7% a la del mismo trimestre del año anterior. La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 60,87 euros que gastaron los turistas andaluces hasta los 107,79 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo. En cuanto a la valoración, de uno a diez, del viaje realizado, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre, concedieron un 8,3 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Córdoba y Sevilla, con un 8,8, y Almería y Cádiz con un 8,5. Los aspectos mejor valorados por los visitantes fueron los relacionados con la atención y el trato, los paisajes y parques naturales, la seguridad, la sanidad y el patrimonio cultural. A la pregunta realizada a los turistas sobre si habían visto cubiertas sus expectativas con respecto a Andalucía, el 25,4% de los viajeros consideró que el trato fue mejor del esperado, mientras que el 11,3% consideró que los precios empeoran respecto de lo esperado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

