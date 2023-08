Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Mi Feria, mi Almería Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 19 de agosto de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy he ido a ver el pregón de la Feria de Almería, y he salido con una sonrisa en la cara y el corazón henchido de orgullo. El encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales ha sido el cómico Kikín Fernández, un almeriense de pura cepa que ha sabido transmitir su amor por esta tierra con humor, ironía y emoción. Kikín ha hecho un repaso por las cosas que nos caracterizan a los almerienses, desde nuestra forma de hablar hasta nuestra gastronomía, pasando por nuestra historia, nuestra cultura y nuestro carácter. Ha hablado de lo que significa ser almeriense, de lo que nos une y nos diferencia, de lo que nos hace especiales. Ha reivindicado nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra esencia. Ha sido un pregón divertido, pero también reflexivo, que nos ha invitado a valorar lo que tenemos, a disfrutar de la Feria y de la ciudad, a sentirnos orgullosos de ser almerienses. Ha sido un pregón que ha conectado con el público, que ha llenado la Plaza Vieja de aplausos, risas y vítores. Ha sido un pregón que ha hecho honor a la Virgen del Mar, nuestra patrona, y a la Feria, nuestra fiesta. A su lado, la alcaldesa María del Mar Vázquez ha dado la bienvenida a la Feria con unas palabras llenas de ilusión y entusiasmo. Ha destacado el trabajo realizado por el Ayuntamiento para ofrecer una Feria para todos los gustos y edades, una Feria participativa, inclusiva, alegre y muy musical. Ha agradecido la colaboración de todas las personas e instituciones que hacen posible la Feria. Y ha animado a los almerienses a vivir la Feria con respeto, con cabeza y con sentido de la convivencia. Tras el pregón, hemos podido disfrutar del concierto de Soraya, una artista que nos ha hecho bailar y cantar con sus éxitos. Y después, hemos ido al Recinto Ferial, donde la alcaldesa ha encendido el alumbrado extraordinario, que este año cuenta con más de 500.000 puntos de leds. Allí nos esperaban las casetas, las atracciones, los puestos y el ambiente festivo que caracteriza a la Feria de Almería. Esta noche he sentido que soy parte de esta ciudad, que comparto su alegría, su pasión y su espíritu. Esta noche he sentido que esta es mi Feria, y esta es mi Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 100 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes