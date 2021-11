Almería Michele Catanzaro, Marco Boscolo e Isabel Cadenas recibirán el Premio de Periodismo Colombine miércoles 24 de noviembre de 2021 , 12:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 26 de noviembre y que patrocina Fundación Unicaja El viernes, 26 de noviembre de 2021, a las 18 h., en el Centro Fundación Unicaja de Almería se celebrará la entrega del Premio Internacional de Periodismo "Colombine", que patrocina Fundación Unicaja, a los ganadores de la IX y X ediciones, Michele Catanzaro y Marco Boscolo, en 2020, e Isabel Cadenas Cañón, en 2021. La pandemia obligó a la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), como organizadora, a aplazar el acto del pasado año, que coincidirá con el del décimo certamen. Concepción Núñez Rey, catedrática de Lengua y Literatura Españolas, antes de la entrega a los ganadores de los 3.000 euros y del trofeo acreditativo que elabora la Escuela del Mármol de Fines de la Junta de Andalucía, pronunciará una conferencia sobre “La deuda de Almería –y de España- con la figura histórica y la obra de Carmen de Burgos”. Concluirá el acto, cuya entrada es libre hasta completar aforo, con la presentación del XI Premio, que mantiene el patrocinio de Fundación Unicaja, y cuyo plazo para aportar candidaturas comenzará el próximo 29 de noviembre y se cerrará a las 13 horas del 17 de febrero de 2022. Trabajos ganadores Se proclamaron ganadores del IX Premio Internacional de Periodismo Colombine los periodistas científicos italianos Michele Catanzaro y Marco Boscolo, coautores del trabajo periodístico de investigación “Científicas africanas en movimiento”, serie de seis reportajes publicados en soporte papel y digital en el diario “El Periódico de Catalunya”, cuadernillo dominical “Más Periódico”, en los meses de febrero y marzo de 2019. “En un lenguaje escrito y fotográfico excelentemente combinado, la serie de seis reportajes”, para el jurado “muestra magistralmente a científicas que, a través de políticas de apoyo, revierten en sus sociedades de origen el conocimiento con actividades ligadas a la I+D+i. Ellas son un ejemplo de motor de cambio y avance encabezado por mujeres”. La periodista vasca especializada en documental sonoro y escritora, Isabel Cadenas Cañón, fue la ganadora de la X edición del ‘Colombine’. Es la autora del trabajo periodístico en audio “Una placa en mi pueblo”, episodio 3 de la serie del proyecto ‘(De eso no se habla)’, difundido en el sitio web de pódcast del mismo nombre, el 25 de octubre de 2020, y en otras plataformas digitales como Apple Podcast, Spotify y Google Podcasts. El jurado del certamen catalogó el trabajo como “extraordinario e impactante”, resaltando que es “original, sobresaliente, importante y de interés histórico para la mujer y la sociedad española”. “El juicio a ‘Las 11 de Basauri’ en los años 70 por haber abortado abrió el debate público sobre el derecho al aborto y a la aprobación en 1985 de la ley del derecho al aborto en España. La autora rescata con un lenguaje sencillo y cercano una historia que debe permanecer”, subrayó el jurado. Jurado David Corral, tesorero de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España); Jesús Pozo, de la AP-APAL y del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y presidente de la Fundación Inquietarte; Magis Iglesias, periodista, primera mujer que fue presidenta de la FAPE; Francisco Javier Galán Gamero, vicesecretario de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM); y, Rosalía Rodríguez López, catedrática de Derecho Romano de la Universidad de Almería, formaron el jurado. El certamen, que patrocina Fundación Unicaja, cuenta con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Fundación “Carmen de Burgos”, y pretende rendir homenaje a la primera periodista profesional de España, la almeriense Carmen de Burgos Seguí Cuadro de honor Resultaron ganadores de las ediciones celebradas hasta ahora: en 2012, Yolanda Sobero Martínez y Susana Jiménez Pons, de TVE; en 2013, June Fernández Casete, de ‘Pikara Magazine’; en 2014, Marta Gómez Casas, de RNE; en 2015, el mexicano Lucano Romero, de Radio XHFJ de Teziutlán, en Puebla; en 2016, Marisol Soto Romero, de TVE; en 2017, Francisco Carrión, antiguo corresponsal en Egipto de "El Mundo"; en 2018, la almeriense Mar Abad; en 2019, Zigor Aldama, entonces corresponsal en China; en 2020, los periodistas italianos Marco Boscolo y Michele Catanzaro, de ‘El Periódico de Catalunya’; y, en 2021, la periodista vasca, especializada en documental sonoro, Isabel Cadenas Cañón, del proyecto ‘(De eso no se habla)’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

