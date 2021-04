Capital Miércoles Santo con las Hermandades de Macarena, Prendimiento, Estudiantes y Calvario jueves 01 de abril de 2021 , 08:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha depositado un ramo de flores ante las imágenes titulares de las cuatro hermandades en nombre de la ciudad



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las Hermandades de La Macarena, en la parroquia San Ildefonso de Toledo, del Prendimiento y Estudiantes, en la Catedral, y del Calvario, en la iglesia de San Roque en el barrio de Pescadería. Todas ellas hermandades que tradicionalmente salen en procesión el Miércoles Santo por las calles de Almería.



Acompañado por el parlamentario andaluz popular Ramón Herrera, el diputado provincial y concejal, Manuel Guzmán, el edil de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el no adscrito, Joaquín Pérez de la Blanca, el regidor ha depositado ramos de flores ante las imágenes titulares de las cuatro hermandades y lo ha hecho en nombre de la ciudad de Almería.



Fernández-Pacheco ha tenido, además, la oportunidad de saludar personalmente al hermano mayor de la Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Esperanza Macarena y Nuestra Señora del Rosario, Adrián Martínez, y a la hermana mayor de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced, María del Mar Marín. Se da la circunstancia de que el alcalde acostumbra a salir en procesión con esta hermandad todos los miércoles santo.



El alcalde ha mantenido también un breve encuentro con los hermanos mayores de Estudiantes, Antonio Salmerón, y Calvario, José Antonio García, en la Catedral primero, y en la iglesia de San Roque, después.

