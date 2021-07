Capital Minuto de silencio por el asesinato homófobo de Samuel martes 06 de julio de 2021 , 22:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el minuto de silencio que ha tenido lugar esta tarde en la Plaza Vieja, convocado por la asociación Colega, en repulsa al asesinato homófobo del joven Samuel Luiz, en la Coruña. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

