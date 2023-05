Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Mojácar: 100 euros por tu voto y 50 euros más si traes el de un amigo Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 25 de mayo de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el 14 de abril estaba siendo investigada la trama socialista de compra de votos, solo cuatro días después de iniciarse el plazo La presunta trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo pagando 100 euros por cada uno de ellos y 50 euros más si se aportaba el de otra persona más, según la declaración a la que ha tenido acceso Noticias de Almería y que activó la investigación y que tuvo lugar el 14 de abril pasado. Es decir, solo cuatro días después de comenzar el plazo para solicitar el voto de este modo. De los siete detenidos y tres investigados en esta operación en la que participa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, constan seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE. El número cinco de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Mojácar, Cristóbal Vizcaíno, hostelero y licenciado en Ciencias del Deporte, y el otro detenido es Francisco Bartolomé Flores, comerciante, número dos de la candidatura. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador. Uno de los registros ha sido en casa del padre de Vizcaíno, Bartolomé Flores Flores, que fue senador del PSOE y ahora cobraba como asesor. En este caso la Guardia Civil tuvo que derribar la puerta para poder entrar, y entre la decena de inmuebles intervenidos, los investigadores se han incautado de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos, dentro del material que ahora está siendo analizado por los agentes del Instituto Armado. Los siete detenidos se encuentran bajo custodia policial y la previsión es que sigan arrestados hasta que pasen en las próximas horas a disposición del titular del juzgado de instrucción 4 de Vera, que ha acordado decretar el secreto de las actuaciones. La denuncia detalla que quien compraba los votos eran "personas próximas al PSOE local de Mojácar, los cuales serían militantes, simpatizantes así como integrantes de la futura lista del PSOE a las municipales de Mojácar". Así se indica que les darían entre 100 y 200 euros y "que también les daría una comisión por cada voto que les facilitara de amigos o conocidos suyos". Esa comisión sería de 50 euros, según se recoge. En la denuncia también se apunta que el voto por correo en las elecciones municipales anteriores rondó el 20% sobre los 3.000 votantes que hubo, y que eso supone alrededor de 3 concejales de los 11 que tiene el Ayuntamiento, por lo que la compra de estos sufragio podría cambiar el resultado. Hay que recordar que ahora mismo el PP tiene 8 ediles (1692 votos) y el PSOE 5 (1.145 papeletas), por lo que exactamente, un cambio de tres concejales puede cambiarlo todo. La denunciante reconoce que no sabe si se ha materializado el pago de estas contraprestaciones, pero que al menos diez personas son las que le han comunicado esta situación. La operación desarrollada este miércoles bajo la dirección del juzgado de instrucción 4 de Vera se inició a raíz de la denuncia de un vecino que relató que había recibido ofertas para comprar su voto en las elecciones del próximo domingo 28 de mayo. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, es propietario de un apartamento en Mojácar en Victoria Building, donde veraneaban hasta que en razón de su cargo comenzó a hacerlo en Doñana. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

