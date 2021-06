Economía Moneezy cumple con las propuestas ofrecidas en su lanzamiento jueves 17 de junio de 2021 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hace no más de 5 años, uno de los comparadores financieros del momento, Moneezy, se lanzó al mercado para ofrecer a sus usuarios una forma rápida y eficiente de obtener préstamos y créditos. Actualmente, esta plataforma ha prestado sus servicios no solo en España, sino en otros 41 países alrededor del mundo. En principio, Moneezy fue lanzada en 2018, y con tan solo unos meses en el mercado se convirtió en una de las plataformas más utilizadas y con el mayor número de descargas, gracias a su aplicación para el móvil disponible para IOS y Android. Al haber empezado como una pequeña iniciativa, con disponibilidad para solo 10 países, los creadores de Moneezy se vieron en la necesidad de expandir su horizonte dada la respuesta tan positiva que se obtuvo por parte de los usuarios. Los análisis en cuanto al desempeño de Moonezy muestran una buena perspectiva y desempeño. Adicionalmente, desde su lanzamiento hasta la actualidad ha podido mantenerse con la cabeza en alto, a pesar de los retos que ha tenido que enfrentar, como cualquier establecimiento o negocio, durante la pandemia por Coronavirus. Si bien terminar los años 2019 y 2020 fue un gran reto para todo aquel que le gusta contar con una economía estable, para Moneezy también lo fue, pero al final terminó trayendo muy buenos resultados. Esto, no solo por la alta demanda de créditos y préstamos que se presentó durante estos años para mantener la economía, sino también gracias a las facilidades que bancos y proveedores pusieron a disposición de los usuarios para que estos pudiesen lidiar con las dificultades económicas de dicha situación. Además de que algunas circunstancias han favorecido a Moneezy, hay una en particular que ha hecho que los usuarios se mantengan fieles a utilizarla. Este comportamiento se ha repetido para varios países, incluyendo aquellos en los que las facilidades a los usuarios para la obtención y solicitud de productos financieros no estuvieron presentes, ni siquiera durante la pandemia. Se trata de la información presente en la página web de Moneezy y los proveedores asociados. El impacto que Moneezy ha causado en sus usuarios se ha podido observar a través de las opiniones y testimonios de los usuarios, en donde se destacan aspectos relacionados al contenido con el que tiene que lidiar el usuario - “la información presenta en la página es veraz, sencilla y fácil de entender” – y la ventaja de tener proveedores reconocidos local y nacionalmente – “He oído hablar de estas compañías y ofrecen buenas garantías, por eso me arriesgué a probarlo” -. Cuando Moneezy se lanzó al mercado, tenía la misión y la visión de ofrecer las mejores oportunidades a sus usuarios, así como de expandir sus fronteras a otros países en donde el servicio fuese altamente apreciado y utilizado. Hoy en día, puede decirse que los creadores de Moneezy han logrado mantener su promesa y se espera que sigan trabajando para ello, ya que cuentan con las expectativas de muchos usuarios a nivel mundial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

