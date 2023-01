Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Moreno condena el recorte del Tajo-Segura

martes 24 de enero de 2023 , 15:32h

El presidente de Andalucía afirma que el Gobierno central no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado el corte del trasvase Tajo-Segura que se incluye en el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Ha pedido al Gobierno que "revoque" una decisión que "carece de sentido común" y que "no sirve al interés general".

Moreno ha criticado la falta habitual de consulta del Gobierno a los afectados por este tipo de decisiones: "Este es un trámite muy típico que hace el Gobierno, que no respeta los trámites habituales para hacer una ley o modificación legal, en este caso un trasvase de agua". sin ninguna consulta previa a los sectores y regiones afectados".

Moreno ha remarcado el "absoluto desacuerdo" mostrado por Andalucía "de manera reiterada y clara en los últimos meses" y ha asegurado que estamos ante "una nueva imposición de carácter unilateral" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que, según ha dicho, "va a llevar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo en el Levante español y en el andaluz".

El líder de la Junta de Andalucía ha lamentado que la Consejería que preside la vicepresidenta Teresa Ribera no haya respondido a las peticiones de "reflexionar" y "sentarse a negociar" con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regaderas y productores. “Creo que esta es una de tantas decisiones políticas que ha tomado este gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general, y lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, en perjuicio de todos los ciudadanos”, dijo .

Moreno ha afirmado que la aprobación del Real Decreto este martes es "un grave error" que le dijo a Pedro Sánchez "socialistas de Murcia, Valencia e incluso algunos de Almería" y ha asegurado que es un indicador de que "