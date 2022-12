Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Moreno pone a Manuel Clavero como ejemplo de anteponer el interés de los andaluces por encima del particular facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de la Junta ha participado en el acto homenaje que la Academia Sevillana de Buenas Letras dedica a Manuel Clavero Arévalo El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha resaltado el trabajo de Manuel Clavero, al que ha definido como padre del andalucismo moderno, por la autonomía andaluza y también para que todas las regiones españolas gozasen de su autogobierno y pusieran en marcha su propio futuro, más allá de las llamadas "comunidades históricas". Moreno, que ha participado en el acto homenaje que la Academia Sevillana de Buenas Letras dedica a Manuel Clavero Arévalo, ha indicado que su nombre irá unido por siempre al de la comunidad andaluza y será evocado como ejemplo de inspiración cuando toque recordar que el diálogo es más poderoso que la imposición, que hacer es más importante que decir, que la Andalucía que queremos es posible, que el interés general de los andaluces está por encima del particular y que la política solo sale bien cuando es un acto de responsabilidad, generosidad y amor. Así, ha destacado su mente inquieta, generosa, transformadora y comprometida, a la vez que ha aseverado que "la política fue el cauce natural por el que encontró salida a su fortísimo deseo de sacar a Andalucía de la irrelevancia y del subdesarrollo". De este modo, se ha referido a los años de la Transición como un tiempo político complejo que, según ha dicho, fue posible gracias a personalidades de altísima talla intelectual y ética, siendo Clavero un claro ejemplo de ello. "Ellos fueron quienes, más allá de ideologías e intereses propios, cimentaron nuestra democracia y lo hicieron no solo con inteligencia y buen hacer, sino también comprendiendo que no podías permitirnos el lujo de que las discrepancias políticas perturbaran nuestra convivencia personal y colectiva. Actuaban con sentido de la historia", ha agregado. En este sentido, ha señalado que Manuel Clavero fue uno de los grandes gestores y promotores de la autonomía plena para Andalucía y fue más allá al rechazar cualquier atisbo de ambición para ponerse siempre del lado de Andalucía cuando tuvo que elegir entre mantener la dignidad o el cargo. El presidente andaluz ha subrayado que el hecho de elegir Andalucía supuso un gran refuerzo moral que unido al impulso de muchos otros andaluces logró hacer realidad esa utopía que fue el 28 de febrero de 1980, al mismo tiempo que ha recordado que Clavero advirtió del riesgo de no cambiar nada e invitó a todos a tener amplitud de miras y a no conformarse con lo posible. Juanma Moreno saluda al presidente de la Real Academia Sevilla de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, en presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

De esta forma, ha manifestado que Clavero fue consciente de la dificultad de poner en marcha un autogobierno pleno en una región tan extensa como ésta, de tan desiguales sentimientos autonómicos y con unas comunicaciones pésimas que impedían su cohesión y su fortaleza. "Los andaluces que construimos a diario más y más autonomía nos sentimos herederos de ese espíritu esperanzado y decidido con el que nuestros paisanos de hace décadas lucharon el futuro de nuestra tierra". Moreno ha definido a Manuel Clavero como un hombre sencillo, profundo y coherente, de hondas raíces éticas y que contribuyó a actualizar y expandir el legado histórico que dejaron Blas Infante, padre de la patria andaluza, y otros precursores de su tiempo. En este punto, ha hecho alusión a parte de su biografía política y a su decisión de dimitir, que ha calificado como ejemplar. Además, ha puesto en valor que "tuvo la virtud, el mérito y la decencia de hablar de Andalucía donde y entre quienes no querían hablar más que de Cataluña y del País Vasco". Moreno, acompañado de diversas personalidades asistentes al homenaje al exministro Clavero Arévalo.

Para terminar, ha querido agradecer la invitación a este acto que ha contado con la participación de la académica de la Historia y Buenas Letras, Enriqueta Vila; del decano emérito del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, o del presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, Francisco López Menudo. También ha estado presente el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

