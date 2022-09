Sucesos Muere un motorista y otra resulta herida grave en un accidente en la A-7 en Roquetas lunes 05 de septiembre de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El suceso se produjo a las cinco de la tarde del lunes antes del túnel de Aguadulce



Un motorista ha fallecido y otra ha resultado herido de gravedad al sufrir una caída cuando circulaban por la A-7 a la altura de Roquetas de Mar, antes de llegar al túnel de Aguadulce, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. El accidente se ha producido minutos antes de las cinco de la tarde de ayer lunes en la autovía A-7, en torno al kilómetro 795, antes de llegar al túnel de Aguadulce en sentido Málaga. En el Teléfono de Emergencias 112 se atendieron varias llamadas de testigos que alertaban de la caída de una moto con dos personas gravemente heridas tras chocar con el quitamiedos. De inmediato, se alertó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Policía Local de Roquetas, a Mantenimiento de la Vía y a los Bomberos, que en principio no llegaron a ser requeridos. Los sanitarios han confirmado que un hombre, del que se desconoce la edad, ha fallecido como consecuencia del accidente. Además, una mujer de 49 años ha resultado herida grave y ha sido evacuada al hospital de Torrecárdenas. A causa del suceso, se registraron en la autovía importantes retenciones durante la actuación de los operativos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

