Almería Ampliar Mujeres Influyentes de Almería’: una comunidad para el empoderamiento femenino Johanna Florez Jaimes Más artículos de este autor Por lunes 13 de mayo de 2024 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La plataforma Mujeres Influyentes de Almería, creada por María Montagut, busca conectar a mujeres en diferentes sectores y destacar sus trayectorias profesionales. Además de premios, se organizan eventos y se publica contenido relevante para mujeres. El proyecto ha tenido una gran acogida y ha empoderado a las participantes. En la última edición, se reconocieron a seis mujeres influyentes en distintas categorías. La plataforma Mujeres Influyentes de Almería es una iniciativa creada por la periodista María Montagut para propiciar un espacio en el que las mujeres puedan crear lazos de colaboración. Hasta ahora se han celebrado dos ediciones de premios que reconocen la trayectoria profesional de las nominadas en la región, pero MIA es mucho más que eso. Montagut fue anteriormente coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, en ese tiempo tuvo la oportunidad de ver que el talento de las empresarias era ampliamente reconocido en la región, pero vio que faltaba una red que conectara a las mujeres en otros sectores de la sociedad, y que faltaba un directorio de mujeres profesionales que destacara sus trayectorias. En este sentido MIA es un proyecto único en Almería. Además de que detectaba que algo faltaba, Montagut “quería poner al servicio las cosas que podía hacer, como trabajar en comunicación y la organización de eventos y actividades, o gestionar las redes sociales”. La iniciativa es especialmente importante para las mujeres que no habían pensado en su carrera como una trayectoria importante. También para las mujeres que vienen del sector rural, en donde no cuentan con muchas oportunidades para conectar con otras y dar a conocer su trabajo. Detrás de MIA hay trabajo a lo largo de todo el año y una gran red de cooperación que va desde las instituciones públicas hasta las privadas. Además de las dos galas de premios que se han organizado hasta la fecha, la plataforma publica contenido relevante para mujeres en la web y en las redes sociales, y a través de ella se organizan eventos en los que las participantes pueden dar a conocer su trabajo y apoyar el talento de otras e incluso acceder a jornadas de formación. Gran parte del trabajo de encontrar alianzas ha sido obra de Montagut, como ella misma lo dice, esto “ha consistido principalmente en llamar a puerta fría para dar a conocer la iniciativa”. El proyecto también se ha difundido a través de la alianza con organizaciones y con ayuda de los medios. Tampoco hay que olvidar las campañas que las candidatas han hecho para promoverse en el proceso de votación previo a las galas. Cada organización vinculada colabora de una u otra manera en el desarrollo de las galas y en el proceso de difusión de la votación de los premios. El proyecto ha tenido tráfico en la web y recibió una gran acogida durante la votación de los premios de la última gala. Al inicio, una de las dificultades para lanzar el proyecto, fue que las mujeres no creían ser lo suficientemente influyentes para participar en él, “el mismo nombre de la iniciativa causaba temor”. En este sentido, participar en los premios y entrar a ser parte del directorio de las mujeres destacadas ha creado un “empoderamiento único para ellas”, que les ha reconocido el valor de su trayectoria profesional. Este reconocimiento “es muy inspirador”. Montagut se encarga de gran parte del trabajo que genera la iniciativa, como la administración de redes y la coordinación de contenidos. Pero también hay otras personas que participan en el proyecto y en la promoción del mismo. Por ejemplo, gracias al acuerdo con una organización de colegios de médicos UNIPROSAL, ahora mismo, se publica en la web semanalmente un artículo especializado en salud de mujeres. Las participantes también dan a conocer la plataforma en los espacios que habitan, finalmente, la iniciativa tiene la intención de convertirse en un escaparate para poder apreciar el talento de las mujeres en Almería. “No se trata de votar muchas veces por una persona, sino de conocer toda la lista de mujeres y apreciar su trayectoria”. No hay tampoco una dotación material o económica con el premio. Es un reconocimiento y una dinámica colectiva que tiene el objetivo de apreciar el trabajo de las nominadas. En los premios hay seis categorías (Institucional Pública y Política, STEM, Empresarias y Alta Dirección, Directivas, Activismo e impacto social, y la última categoría es de Comunicación Cultura y Deporte). Cada categoría tiene requisitos diferentes que representan, por decirlo así, diferentes “sectores de la sociedad”. La dinámica de la selección es así: Las tres finalistas de cada categoría son elegidas a través de votación popular. Por otra parte, el comité de admisión selecciona otras tres finalistas de cada categoría entre las candidatas restantes. Las seis candidatas preseleccionadas por categoría se presentan al jurado, que se encarga de elegir a las galardonadas como “Mujeres Influyentes de Almería”. Los jurados están compuestos por personajes “también influyentes de la sociedad de Almería”, pero su identidad se mantiene oculta hasta que se da a conocer el veredicto final. En la II edición de los premios MIA, celebrada el 18 de abril, se reconoció la trayectoria de María Teresa Lao Arenas, doctora ingeniera y agrónoma, como Mujer Influyente de Almería en la categoría STEM. Anabel Veloso, bailaora, gestora cultural, productora y empresaria, en la categoría de Comunicación, Cultura y Deporte. Maribel Sánchez Torregrosa, diputada nacional del Partido Popular, en la categoría Función Pública, Institucional y Política. María del Mar Peláez Mateu, directora de Área de Negocio en Almería de Caixabank en la categoría Directivas. María José Flores, Directora General de Vera Import en la categoría Empresaria y/o Alta Dirección, y finalmente Amalia Salvador, Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería en la categoría Activismo e Impacto Social.

