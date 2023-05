Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Mujeres Víctimas De Violencia De Género De Vícar Aprenden Cómo Gestionar La Tensión Emocional

sábado 06 de mayo de 2023 , 16:32h



Una veintena de mujeres de Vícar expuestas a casos de violencia de género en el municipio de Vícar están participando en un Taller de Acompañamiento Emocional a Menores, organizado por el Centro Municipal de Información a la Mujer y con el que se pretende ofrecer un espacio que favorezca el acompañamiento emocional de las niñas y niños y adolescentes por parte de las madres que son víctimas de violencia de género. El objetivo de estos talleres es garantizar el bienestar físico, psicológico y social de hijos e hijas, capacitando a sus madres para que se constituyan en figuras de apego seguro, apoyo y protección de la violencia vicaria.

Durante las sesiones grupales las mujeres participantes recibirán información acerca de los efectos psicosociales en los menores expuestos a violencia de género según la etapa evolutiva, y cómo enseñar a manejar las dificultades y la tensión emocional que supone la exposición a la violencia de género tanto para sus hijas e hijos como para ellas mismas. De la misma forma, se pretende favorecer la expresión y gestión emocional de sus hijas e hijos; fomentar la comunicación no violenta entre madre e hija o hijo; o entrenar habilidades para afrontar situaciones de crisis, conflictos o especial dificultad, por ejemplo, tras el cumplimiento de los regímenes de visita. Finalmente, el taller abordará otras situaciones que se dan con frecuencia en los casos de madres víctimas con hijos, para ofrecerles herramientas y habilidades que les sirvan para manejar los conflictos sin involucrar a los menores y a aprender a establecer límites, normas y proporcionar pautas de educación y disciplina, promoviendo relaciones de buen trato y ofreciendo pautas para acompañar a los menores en el proceso de la separación y la toma de decisiones.

Este taller grupal se inicia hoy viernes 5 de mayo con una entrevista individualizada con cada una de las participantes a cargo de la psicóloga del Centro Municipal de Información a la Mujer, y están previstas un total de 18 horas de sesiones grupales.

El curso va dirigido a aquellas mujeres que no acceden con sus hijas o hijos al Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género por no cumplir los requisitos, o aquellas que si los cumplen pero que deciden no participar por miedo a posibles represalias por parte del padre. La actuación está indicada también para otros perfiles, como aquellos en los que la menor o el menor no quieren acudir a terapia; aquellos en los que existe una oposición por parte del progenitor en aquellos casos en los que se requiera acuerdo entre ambos progenitores con patria potestad; aquellos en los que la madre está a la espera de que se les conceda autorización judicial para la intervención con sus hijos o hijas; o en aquellos supuestos en los que los hijos o hijas están o han sido atendidos en el Servicio de Atención Psicológica y que se considere que la participación de la madre en el taller pueda resultarles positiva.