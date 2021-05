Murcia, qué hermosa eres

miércoles 05 de mayo de 2021

Aunque en estos momentos es muy difícil escapar del poder de atracción que representa la historia de isabel Díaz Ayuso, la chica corriente que se convierte en un fenómeno político con largo recorrido en un país ávido de iconos, o del retrogusto que nos deja la rendición del tóxico Iglesias, vamos a intentar hacer un ejercicio narrativo inverso para contar la historia partiendo de un personaje tangencial y en el que nadie ha reparado hasta el momento. Y no les voy a hablar de un tabernario votante de derechas. No va por ahí la cosa. Por cierto, que a ver si alguien me explica cómo es posible que desde el PSOE se llame "tabernarios" a los votantes de derechas, olvidando que el partido socialista se fundó, precisamente, en una taberna de Madrid.

Les hablo de Pepe Ballesta, el buen ex alcalde de Murcia que al ser desalojado del cargo por esa sorprendente y fallida operación de toma del control político de toda la región de Murcia por parte del PSOE y Ciudadanos, se convirtió en la principal víctima de la jugada con la que Sánchez pretendía rematar al PP rompiendo todos sus gobiernos de coalición con CS. Primero en Murcia, luego en Madrid, Castilla-León y, naturalmente, Andalucía.

Como todos saben, el golpe fracasó por las prisas de no tener todos los cabos bien atados y por la variable condición de esa “política útil” que habitualmente proclama el partido multicentrista, y que en realidad tiene tantas versiones como las 36 tonalidades anaranjadas que figuran en el Pantone. Lo cierto es que una vez detectada, contenida y convenientemente neutralizada la fórmula diseñada los afamados Laboratorios Redondo con sede en Moncloa y apoyada de manera estupefaciente por la ahora desaparecida Inés Arrimadas, lo que iba a ser una explosión en cadena se quedó en un simple petardo que acabó llevándose por delante nada más que al Ayuntamiento de Murcia. Un buen ayuntamiento con una buena hoja de servicios que ha acabado en manos de los socialistas de Sánchez, en las de la “política útil” de Arrimadas y de los comunistas de Podemos en sorprendente y llamativa suma. ¡Menudo paparajote!

Son cosas que quizás se podrían explicar mejor desde la perspectiva de la Biología Celular, especialidad a la que ha regresado el buen ex alcalde Pepe Ballesta, que es catedrático en la Universidad de Murcia, y al que seguroque no le hace falta un microscopio para analizar la composición de la monumental deposición de Ciudadanos.

Y es justo que nos acordemos de Murcia y los murcianos, porque la moción de censura virtual que las urnas madrileñas acaban de dejar en la puerta del Gobierno PSOE-PODEMOS empezó a gestarse en Murcia. La humillante derrota del sanchismo, vapuleado y sobrepasado ayer como consecuencia directa del rechazo que produce el abrazo con quien sabías que no iba a dejar dormir a nadie, deja al PSOE de Sánchez sobre la lona, nutriendo de argumentos a la facción susanista en la próxima batalla andaluza y al gandul de su ex socio Iglesias en la puerta de las televisiones amigas dispuesto a seguir haciendo negocio.

Así que en apenas unos meses, los listos que se creían que podrían desplumar fácilmente al pardillo en el vagón del tren, han acabado llevándose un golpe de película. Sánchez, porque tendrá que recomponer su estrategia acercándose a Errejón, lo que provocará enormes tensiones en el armazón de la purria política que todavía le sostiene en el Congreso. Y de los Ciudadanos que aún no hayan puesto en venta su cargo, pues qué quieren que les diga: todos conocemos ejemplos de magníficas ideas que se arruinan por una pésima gestión. Que descansen en paz.