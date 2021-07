Opinión No han aprendido nada Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por viernes 30 de julio de 2021 , 14:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desgraciadamente, se han comenzado a cumplir los peores presagios de los que venimos advirtiendo desde hace semanas y la quinta ola de la pandemia de coronavirus está golpeando con fuerza a nuestra provincia, al igual que al resto de Andalucía. El virus sigue entre nosotros y aún va a ser necesario un gran esfuerzo por parte de todos para intentar ganarle la batalla. A la prudencia y responsabilidad que todos debemos mantener siempre, pero especialmente en las próximas semanas debido a la evolución de los contagios, debemos añadir la exigencia de reforzar el sistema público sanitario. Es inaceptable que la atención primaria haya llegado en estas condiciones al verano, con las plantillas exhaustas y sin que el Gobierno de Moreno Bonilla haya hecho nada por evitarlo. Da la sensación de que Partido Popular y Ciudadanos no han aprendido nada en este año y medio que llevamos batallando con la covid-19 y a nadie se le escapa que la situación es insostenible. De hecho, los sindicatos comienzan a ponerle ya todo tipo de adjetivos a la nefasta gestión que está llevando a cabo el Gobierno en andaluz. Andalucía ha recibido en 2020 más de cuatro mil cien millones de euros de financiación extra del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la pandemia y garantizar recursos suficientes para blindar la sanidad, la educación y el Estado del Bienestar. De ellos, 2.199 millones corresponden al Fondo Covid, transferido a la Junta de Andalucía. ¿Qué ha hecho Moreno Bonilla con este dinero? Esta es la pregunta que se hacen hoy todos los andaluces y andaluzas, que han visto como la atención sanitaria pública se ha deteriorado hasta límites insospechados en nuestra comunidad. De hecho, si el sistema aún permanece en pie es gracias a los extraordinarios profesionales con los que contamos, a su entrega y dedicación durante todos estos meses. Por ello y para ellos han de continuar los aplausos que les dedicamos en los peores momentos. El Gobierno andaluz tiene que asumir, de una vez por todas, el compromiso político de recuperar la normalidad en los centros de salud en septiembre, sobre todo para las personas mayores y los enfermos crónicos que necesitan ser atendidos presencialmente por su médico de familia. Con un proceso de vacunación que estará ya muy avanzado en el mes de agosto, nadie entendería otra cosa. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 217 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)