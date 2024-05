Almería Ampliar No solo se averían los trenes en Madrid Avería en la locomotora de Almería provoca retrasos porque decidieron que no hubiese más miércoles 08 de mayo de 2024 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No, Almería no es Madrid, por eso mientras una avería en un Cercanías del capital del Estado abre informativos y hasta ministro Óscar Puente responde en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre el tema, en nuestra provincia, la reiteración de problemas solo supone más resignación. En un nuevo episodio de la crisis del transporte ferroviario en Almería, una avería en la locomotora del Talgo que conecta la capital provincial con Madrid ha obligado a los viajeros a hacer un viaje en autobús hasta la estación de Linares Baeza, en la provincia de Jaén. Lo peor es que en Aranjuez, los pasajeros han tenido que subir a otro autobús para llegar a la estación de Atocha, en Madrid, debido a obras en las vías. La situación ha generado gran frustración entre los viajeros, que critican la falta de planificación y comunicación por parte de Renfe. "Es inaceptable que nos hayan llevado la segunda locomotora de la provincia", denunció un viajero. "No sabemos qué pasará si algo sale mal en el futuro". La avería en la locomotora ha generado un gran retraso en el trayecto, que habitualmente dura alrededor de 5 horas, pero en este caso ha llevado a los pasajeros a hacer un viaje de más de 8 horas. La situación ha generado un gran descontento entre los viajeros, que esperan que Renfe tome medidas para solucionar los problemas de comunicación y transporte en la provincia. La falta de inversión en la red ferroviaria y la escasez de locomotoras en la provincia han generado una situación crítica en el transporte ferroviario en Almería. La situación es especialmente grave en la provincia, donde la falta de inversión en la infraestructura ha generado un gran retraso en el transporte y ha generado un gran descontento entre los viajeros. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

