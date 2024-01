Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Nos han envenenado a los almerienses? Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por miércoles 31 de enero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si analizamos lo que ha pedido la Audiencia Provincial, cuestión que nos parece preocupante y grave, ¿podemos llegar a la conclusión de que algunos almerienses han podido ser envenenados? Un juzgado de Almería archivó una causa por falta de competencia territorial. Se pedía una investigación sobre una de las vacunas del covid con la que se había vacunado a los ciudadanos. Esto ocurría en el 22. Un año después nos encontramos con la Audiencia que manda que se investigue la vacuna ante la detección por parte de un profesor de la UAL de la existencia de óxido de grafeno en la misma. Si nos atenemos a lo que decide y manda la Audiencia, y a la espera de esa futura investigación a llevar a cabo, los ciudadanos podemos sentirnos estafados, engañados y lo que es peor envenenados a la hora confiar en la vacuna que nos inocularon contra el covid-19. Es de imaginar que cuando la Audiencia Provincial manda investigar, es porque tiene indicios suficientes como para creer que hemos podido ser tratados con una vacuna en el que se estaba usando un producto como el óxido de grafeno. No me imagino a la Audiencia mandando que se abra una investigación sin unos datos claros sobre una vacuna en cuestión, que podía suponer un peligro para los ciudadanos. Si nos parece oportuna la decisión y mando de la Audiencia en la lucha por aclarar la vacuna que se nos ha obligado a ponernos a los ciudadanos, no entendemos que el juzgado número 2 se lavara las manos a lo Pilatos, y decidiera archivar un tema que parece, ahí está la Audiencia para refrendarlo, un caso grave contra los vacunados almerienses. La falta de competencia territorial a la que alegaron en su día para el archivo, sin entrar en lo que la vacuna podía y supuso para los ciudadanos, nos dejaba solos y sin defensa. No sé si algún día sabremos la verdad sobre la vacuna recibida, pero lo cierto es que, tras conocer la decisión de la Audiencia, por lo menos se abre una tímida esperanza de que algún día sepamos si es cierto que hemos sido conejillos para algunas corporaciones internacionales sobre medicina. No tengo demasiada esperanza en que se haga realidad, no creo que nunca sepamos la realidad de las vacunas recetadas, vendrá algún Pumpido de los que están mandando a cortar la esperanza que nos abre la Audiencia Provincial de Almería. Pero por lo menos sabremos que alguien lo intentó. Y vuelvo a titular. ¿Nos han envenenado a los almerienses? ¡Qué importante sería saberlo! Juan Torrijos Arribas Periodista 69 artículos Todos los firmantes