ANDALUCÍA Sindicato policial defiende la Escucha la noticia La sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la "absoluta profesionalidad y ejemplaridad" de los agentes que practicaron la reciente detención de la actriz María León por un presunto delito de atentado a la autoridad, alegando frente a las acusaciones de "abuso policial" de la encartada que le fue deparado un "trato correcto y educado" a pesar de sus "provocaciones" y que quien fue atendida en un centro sanitario fue la agente a la que la actriz habría agredido supuestamente.

