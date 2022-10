Es una información de noticiasdealmeria.com

El CBM Cantera Sur Bahía de Almería se abona a los finales de infarto y remonta a San Francisco de Asís Mijas (33-32)

martes 04 de octubre de 2022 , 19:16h

Casi siempre arriba el cuadro malagueño que llegó a tener una renta de cuatro, un gol en el último segundo sirvió la victoria de los azulinos

Crónica 3ª jornada Primera División Nacional

Las paradas en portería, claves en el triunfo ejidense-capitalino en Las Norias / Pilar Felices

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (16+17): Adrián Bandera (3 goles), Lorenzo (3), Martín Pacheco (1), Javi Castillo, Diego Gómez, Murillo, Javi Lamarca, Nico Martín, José Ángel (11), Juanjo, Paya (3), Saúl Andrés (4), Carlos Lázaro, Alberto Rivera (3), Antonio Fernández (5) y Julián Quiroga.

One Eden CBM San Francisco de Asís Mijas (17+15): A. F. Pessoa, J. Arca (1 gol), C. López (1), A. Lerena (2), J. Viñas (1), A. Hidalgo (2), D. Pérez (14), A. Rodríguez (1), J. A. Luque (1), J. Vivas, C. Rueda, D. Rodríguez, H. Kahr (4), R. Muñoz (5), G. Marfil y J. R. Palacios.

Árbitros: Dato Carrillo y Ferent (Murcia). Cronometradores y anotadores: Gutiérrez Muñoz y Lozano Shushkina (Andalucía).

Parciales: 3-4, 5-7, 7-9, 10-13, 13-14, 17-16 (descanso), 19-20, 21-24, 24-25, 25-27, 29-29, 33-32.

Incidencias: Partido de la 3ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores.

El encuentro se retransmitió en directo y se puede ver a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtube.com/watch?v=xNOUmOqyMPw&t=761s

No hay jornada esta temporada en la Primera División Nacional, y con la reciente ya son tres, en la que el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería debe desenvolverse en la taquicardia de un final no apto para cardíacos, el pasado sábado remontando para ganar en su estreno en competición oficial como anfitrión en el Pabellón Municipal de Las Norias, en último segundo además.

Los azulinos se impusieron 33-32 a un CBM San Francisco de Asís Mijas que se vio por delante a lo largo de casi todo el duelo, llegando a disponer de una ventaja de cuatro goles si bien lo cierto es que en líneas generales se trató de un compromiso muy igualado, destacando los 14 goles del visitante Diego Pérez, los 11 del local José Ángel Rodríguez y las innumerables paradas de su compañero Murillo Araujo Santana.

Intercambio anotador y alternancias en los primeros compases, 1-2, 3-2 y 3-4, entre los minutos 2 y 5, el plantel mijeño llevó la iniciativa y poco a poco fue abriendo hueco hasta el 5-8 del minuto 10, acercándose el conjunto ejidense-capitalino a través del 7-9 pero otra vez creciendo la distancia y alcanzar el máximo con el 8-12 a los 17 minutos.

Más ‘sube y bajas’

Hubo una nueva reacción canterano-sureña que apretó las cosas después del 11-14 en el minuto 21, situándose en el 24 a solamente un tanto mediante el 13-14, dándole la vuelta al marcador justo antes del descanso con el 17-16. En la segunda mitad se vivió un calco al primer acto, puesto el ‘toma y daca’ goleador hizo que el 19-18 del minuto 32 pasara a ser 19-21 en el 34, y despegándose levemente San Francisco de Asís.

Así, el 21-24 del minuto 38 se estrechó en el 23-24 del 42 y los discípulos de Guillermo Plaza y Antonio Rivera empataron 25-25 entrando en el cuarto de hora definitivo, aunque siguieron al frente del electrónico los malagueños, 27-29 a los 52 minutos, completándose la remontada almeriense con el 30-29 a falta de cinco minutos. El combinado de Mijas recuperó el mando tras el 30-31 del minuto 56 y colocó el 31-32 en el 58, habiendo a continuación el 32-32.

En la última acción ofensiva mijeña, el lanzamiento se marchó alto y restaban nada más que seis segundos cuando Murillo sacó rápido de puerta hacia el centro de la cancha, por donde corría Adrián Bandera, cuya internada terminó firmando el 33-32 sobre la bocina ante el delirio del equipo y los aficionados. El próximo sábado a las 18 horas, Cantera Sur Bahía visitará a BM Ciudad de Algeciras en el pabellón que lleva el mismo nombre.