El incesante goteo de goles cae del lado de BM Málaga, que bate al CBM Bahía de Almería Cantera Sur (33-32)

miércoles 05 de octubre de 2022 , 13:13h

Derrota del filial azulino, que llevó la iniciativa al final del primer acto y en el inicio del segundo, pero los malacitanos estuvieron más afinados

Crónica 1ª jornada Segunda División Nacional

Los almerienses lucharon hasta el final pero se estrenaron sin puntuar / Pilar Felices

BM Málaga (17+16): J. A. López, P. Martín (6 goles), D. Megías (4), R. López, J. Pedregal (4), C. Campano, A. García (5), P. Astudillo (1), F. J. Arias (2), C. Martín (4), A. J. Morales (5), J. C. Gómez (1), Á. Pino, P. Trujillo, J. Benito (1) y Ó. Ávila.

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (16+16): Álex (3 goles), Francisco Jurado (2), Jairo Elías Gálvez (2), Manuel Rodríguez (1), José Portero (8), Andrey, Miguel Ángel Moreno (1), Jesús García (2), Jorge Sánchez (6), Tomás, José García (5), Pablo Álamo y Juan Carlos Acosta (2).

Árbitros: García Santos y Sevillano Fernández (Sevilla). Cronometradores y anotadores: Martínez Gómez y Bernal Gómez (Málaga).

Parciales: 2-1, 4-2, 7-5, 10-8, 14-10, 16-16 (descanso), 18-19, 21-21, 25-23, 28-25, 30-27, 33-32.

Incidencias: Partido de la 1ª jornada en la Segunda División Nacional, disputado en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga).

La temporada empezó este pasado sábado para el Club Balonmano Bahía de Almería Cantera Sur en la Segunda División Nacional, perdiendo por la mínima contra BM Málaga que es uno de los grandes candidatos a ocupar los puestos importantes al final de la liga regular, enfrentándose en el pabellón antiguo de la Ciudad Deportiva de Carranque.

Fue un encuentro lleno de emoción y de alternativas que cualquiera pudo ganar, aunque es cierto que los malacitanos se vieron por delante en la mayor parte del tiempo, no desde el arranque, porque el filial azulino se puso 0-2, convirtiéndose en 3-2 a los pocos minutos, y luego vino un 5-3 que derivó en el 5-6 del minuto 11, recuperando el mando el conjunto local a partir del 7-6 a los 13 minutos.

Todavía por detrás en el marcador el combinado capitalino-ejidense, la diferencia subía y bajaba a cuentagotas en un continuo tira y afloja entre ambos contendientes, mostrándose resultados de 8-7, 11-10 y 13-12 del minuto 15 al 22, logrando el plantel malagueño una renta de tres goles a través del 15-12 del minuto 25 y, de ahí al final del primer período, los discípulos de Manu Quiroga firmaron un buen parcial de 2-6 para marcharse 16-17 al descanso.

Ya en la segunda mitad, siguieron liderando el luminoso con el 18-20 y el 19-21 de los minutos 32 y 35 hasta el 22-23 del minuto 40, volviendo a activarse el cuadro anfitrión y de nuevo volteó la situación, 24-23 en el minuto 42, produciéndose el último empate cerca de entrar en el cuarto de hora decisivo en el que la distancia creció otra vez y pasó del 25-25 al 28-26 y al 30-27 en los minutos 47 y 50.

Esos tres tantos de desventaja no apagaron los ánimos de los almerienses, quienes se pegaron 30-29, 31-30 y también 33-32 a BM Málaga, sin poder completar la remontada en el minuto y medio definitivo de nerviosismo. El próximo domingo a las 12.45 horas, Bahía Cantera B recibirá a Vialtrans CD Urci Almería en el Pabellón Rafael Florido.