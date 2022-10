Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Salud alerta de dos nuevos lotes de morcilla con presencia de listeria distribuidos en Cádiz, Sevilla y Barcelona facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, a partir de las actividades de seguimiento de la alerta por presencia de Listeria Monocytogenes en morcilla (embutido de hígado) de la marca 'Chacinas El Bosque' iniciadas el pasado 30 de septiembre, ha tenido conocimiento este miércoles de la redistribución de este producto en las provincias de Cádiz y Sevilla y en la ciudad de Barcelona por parte de dos empresas gaditanas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

