Provincia Continúa la renovación de las vías de Adra con el asfaltado de la calle Gredos de la barriada de Cuatro Higueras miércoles 05 de octubre de 2022 , 19:45h

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Obras Públicas, Ignacio Jinés, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la barriada de Cuatro Higueras. En concreto, es la calle Gredos la que está recibiendo estas labores de asfaltado, unos trabajos que harán que está vía mejore "en materia de accesibilidad y, especialmente, en el tráfico rodado". Este vial que disponía de un tramo con firme de tierra, está siendo asfaltado mediante un pavimento de mezcla bituminosa. Estos trabajos contemplan también la prolongación del acerado existente.

