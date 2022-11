Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Novedades En Videojuegos Y Ocio Electrónico Se Citan En Vícar Ongame

martes 08 de noviembre de 2022 , 19:12h

Los aficionados a los videojuegos, ocio electrónico y los juegos de mesa, tienen una cita en el Palacio de los Deportes Ciudad de Vícar los próximos días 19 y 20 de noviembre, donde podrán disfrutar de todas las últimas novedades en videojuegos para todas las consolas, con más de 30 puestos de juego totalmente gratuitos para disfrute de todos los asistentes. El salón Vícar Ongame, traerá a Vícar desde juegos de mesa de todo tipo, para que todas las edades conozcan este tan viejo y tan nuevo sector que no para de innovar, hasta la más conseguida realidad virtual para trasladar a los asistentes a mundos desconocidos y espectaculares. Una edición que se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Vícar con la presencia del alcalde, Antonio Bonilla, y José Guerrero, de Nextgen, organizadora del evento.

El salón del videojuego y del ocio electrónico “Vícar Ongame” contará además con la presencia de Javier Olivares, más conocido como “La Botella de Kandor”, asiduo habitual de presentaciones de Marvel y Dc Comics, y al que los asistentes podrán conocer y fotografiarse con él.

Durante las dos jornadas los participantes podrán disfrutar de diferentes talleres, accesibles a todos los públicos, en los que podrán conocer el mundo de los hama o confeccionar las más atrevidas formas con papiroflexia y un campeonato provincial de lanzamiento de aviones de papel. Además, y por primera vez en toda la provincia, el evento al completo será un Scape Room del que descifrar todas las pistas y conseguir los retos para llegar al objetivo y ganar premios.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las últimas novedades en el mundo del videojuego y de otras no tan nuevas, pero de éxito comprobado, como Fortnite, Call of Duty, Mario Kart 8 Deluxe, con su correspondiente torneo, mover el cuerpo y retar a otros jugadores en Nintendo Switch Sports, o demostrar sus dotes para la canción con el karaoke, o para el baile, en Just Dance. Además de Mario Kart 8 Deluxe, habrá torneos que van desde el novísimo Fifa 23 en PS5 a Tekken 7, sin olvidar clásicos de los eventos ONGAME, como son Clash Royale, Brawl Stars y Dragon Ball FighterZ. Igualmente, para los amantes del motor, habrá simulación en juegos de conducción, y premios para los ganadores en el Time Lap Challenge.

Las inscripciones son totalmente gratuitas a los torneos y se podrán realizar en el mismo evento, siempre antes de la hora de inicio del torneo correspondiente y el precio para acceder al Palacio será de sólo 3 euros. Además, los interesados podrán estar al corriente de las últimas noticias del evento en Instagram, en la cuenta @NEXTGENMEDIAES.