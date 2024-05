Nueva licitación desmiente la Alta Velocidad en Almería en 2026

Para que la Alta Velocidad sea una realidad en la provincia de Almería, es imprescindible que también lo sea en todos aquellos lugares por los que debe pasar el tren. Hace un mes, hacíamos referencia a la adjudicación de un servicio que duraría 20 meses y, por tanto, bastaba con hacer una suma para advertir que, en el mejor de los casos, no estaría concluido hasta bien entrado 2026. Pero ahora hay otro similar que avanza en ese mismo sentido.

Lo publicado entonces era que la adjudicación para el suministro y transporte de traviesas para la integración del ferrocarril en Almería, correspondiente a la segunda fase del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería, no se llevaría a cabo hasta mayo de 2024, con un plazo de ejecución de 20 meses. Este plazo —y teniendo en cuenta que aún no se ha hecho pública la adjudicación— no implica que las traviesas llegarán en enero de 2026, sino que serán entregadas progresivamente durante esos 20 meses. Se requieren 3.500 traviesas monobloque de tipología PR-VE, 1.500 de tipología AM-VE y 3.500 de tipología AI-VE, para instalar aproximadamente 5.100 metros de vía única. El contrato está valorado en 903.850,55 euros sin IVA y no implica un compromiso de compra por parte de Adif-AV. La empresa adjudicataria deberá ser capaz de suministrar un mínimo de 500 traviesas diarias.

La información a la que ahora ha accedido Noticias de Almería, señala que ADIF acaba de licitar el suministro y transporte de traviesas para el tramo Murcia – Lorca San Diego, línea de Alta Velocidad Murcia – Almería. El importe, con impuestos incluidos, es de 27.378.318,2 euros, y el plazo de ejecución es de dos años justos.

No será hasta el 21 de junio cuando se abra el sobre de la oferta económica de las empresas que decidan concurrir a este contrato. Si en los días siguientes se realiza la adjudicación, podemos concluir que hasta julio de 2026 se estarán instalando traviesas en ese tramo. Y es lógico pensar que, si el tren no tiene traviesas en ese tramo, aunque estuviesen las de Almería, este no podría llegar.