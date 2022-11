Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Nuevas expropiaciones para el tramo del AVE Los Arejos-Níjar jueves 03 de noviembre de 2022 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Mitma inicia la expropiación de 46,6 hectáreas más para el tramo de AVE Los Arejos-Níjar tras su modificado La entidad Adif Alta Velocidad ha instado la incoación de un nuevo expediente de expropiación forzosa para hacerse con 46,6 hectáreas más de unas 90 fincas repartidas entre los términos municipales de Níjar, Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería) para las obras del tramo Los Arejos-Níjar del AVE con Murcia tras el modificado aprobado el pasado mes de junio. El proceso conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma, según indica el anuncio publicado en el BOE y recogido por Europa Press, en el que se detalla el carácter rústico de todas las parcelas, de las que también se pretende acceder a 3,48 hectáreas de servidumbres y a 2.403 metros cuadrados de terreno para su ocupación temporal. La resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria convoca además a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación entre los días 13 y 14 de diciembre, para lo que cada ayuntamiento ha habilitado un espacio y ha fijado una hora al respecto. Las obras de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Almería a Murcia en el tramo Los Arejos-Níjar (Almería) se vieron ampliadas en 15 meses después de que Adif Alta Velocidad resolviera el pasado verano modificar el contrato suscrito con Sacyr Infraestructuras en abril de 2019 por un importe de 23,2 millones de euros. La resolución de modificación del contrato, que eleva el importe total de la actuación hasta los 141.793.588 euros, prolongaba las obras, al menos, hasta marzo de 2023 si bien el plazo de ejecución inicial estimaba un periodo de obras de 32 meses, esto es, hasta finales de 2021. El documento desgranaba varias causas que han motivado la prolongación de los trabajos, entre ellas la climatología de la zona en la que se da un "alto riesgo de depresiones aisladas en niveles altos", es decir, episodios de 'gota fría', para lo que se proponen obras adiciones de protección de terraplenes ante inundaciones. El documento sobre la modificación del contrato también hace referencia a la afección al Yacimiento de Boquera Morillas, que ha "obligado a recortar el viaducto del Tejar" y "sustituirlo por un terraplén como medida de protección del patrimonio existente en dicho yacimiento". Este aspecto ha hecho que el viaducto pase de medir 1.312 metros --entre la rambla del Tejar y A-7-- a contar con una estructura de 769,5 metros, entre la rambla del Cebollero y A-7, un terraplén de unos 300 metros y un viaducto de 138 metros, que supone el nuevo viaducto del Tejar. La modificación también conlleva la adaptación del proyecto a las circunstancias de la obra en cuanto a servicios afectados, reposición de servidumbres y algunas mediciones. Del mismo modo, y "debido a ciertas indefiniciones estructurales, a las indicaciones de la Dirección General de Carreteras y a las recomendaciones de los órganos medioambientales", se va a modificar el sistema de resistencia al sismo longitudinal y el sistema de montaje de tableros "pasando al lanzamiento de los mismos en lugar del montaje con grúas". Los trabajos de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del tramo Los Arejos-Níjar, de 17,8 kilómetros, discurren por los términos municipales de Sorbas y Lucainena de las Torres. El trazado de este tramo está proyectado en doble vía con plataforma de 14 metros desde el origen y durante 9,2 kilómetros, y el resto en vía simple con plataforma de 8,5 metros, debiéndose disponer un aparato de vía para materializar el tránsito entre vía doble y vía única. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

