Capital Nueve empresas licitan para la urbanización de 60.000 m2 de suelo en Los Molinos lunes 14 de febrero de 2022 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El desarrollo de esta actuación, con Almería XXI como agente urbanizador, mejorará las condiciones actuales de esta zona y permitirá a la Empresa Municipal promover nuevas promociones de vivienda pública Nueve empresas han presentado oferta al procedimiento de licitación abierto por la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ para las obras de urbanización del Polígono 1 del Sector SUP MNO-04/801, en el barrio de Los Molinos, cuyo plazo finalizó el pasado mes de febrero. Con un presupuesto base de licitación de 3.220.000 euros, sin impuestos incluidos, las obras que vendrá a ejecutar la Empresa Municipal de la Vivienda siguen al acuerdo con la Junta de Compensación de este sector para que esta entrara como agente urbanizador. Las nueve ofertas pasan ahora a ser analizadas técnicamente para, posteriormente, conocer la oferta económica y elevar la mesa de contratación su propuesta de adjudicación al Consejo de Administración. La relación de empresas que han concurrido a este procedimiento es la siguiente: Meridional de Obras S.L.

Construcciones Tejera S.A.

Excavaciones Los Mellizos S.L.

Bilba

Lirola Ingeniería y Obras S.L.

UTE Jarquíl-COPSA MNO-04/801 Almería

Construcciones Nila S.A.

Construcciones Glesa S.A.

Albaida Infraestructuras

La consejera delegada de la Empresa Municipal y concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, ha destacado la amplia concurrencia de empresas a esta licitación, destacando la importante actuación que, una vez más y en términos de ciudad, vendrá a desarrollar ‘Almería XXI’. Las obras de urbanización, sobre una superficie total de 60.991,05 metros cuadrados, permitirá el desarrollo de una importante bolsa de suelo, además de mejorar las condiciones de accesibilidad y permeabilidad de esta zona, como así han venido reclamando los vecinos de esta parte de la ciudad. Además de hacerse cargo de la ejecución de la urbanización del sector mediante un contrato con la Junta de Compensación, en este caso por el importe total de licitación (3.200.000 euros), ‘Almería XXI’ asume los gastos de urbanización de uno de los propietarios mayoritarios, por importe de 1.170.180 euros, a cambio de dos parcelas en el sector, con una edificación total de 6.501 m² construidos sobre rasante, con la posibilidad de construir en ellas 56 viviendas. Será ésta una actuación similar a las que ya ha desarrollado previamente ‘Almería XXI’ sobre otras zonas de la ciudad, actuando como agente urbanizador, caso de los barrios de Villablanca, Los Ángeles o en la cabecera de la Rambla. Ahora, sobre el barrio de Los Molinos, las obras de urbanización pondrán en carga 60.991,05 m², como parte de los 91.976,53 metros cuadrados que engloba la totalidad del sector. La edificabilidad total es de 38.409 m² construidos y el número de viviendas a construir en esta zona se cifra en 328. La ordenación de esta unidad de ejecución, cuyo proyecto de urbanización se aprobó el pasado mes de mayo, se estructura mediante dos viales principales, Paseo de La Pipa, en dirección norte-sur, y la calle Rosa Chacel, en dirección este-oeste, confluyendo en una gran rotonda. Entre las parcelas resultantes de la urbanización, como parcelas dotacionales, encontramos una parcela de equipamiento deportivo (2.800 m²), una parcela SIPS (600 m²) y Espacios Libres que engloban aproximadamente una superficie de 6.000 m². Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

