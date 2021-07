Nuevo Programa De Ayudas A Personas En Situación De Pobreza en Vícar



El Ayuntamiento de Vícar, a través del Área de Servicios Sociales, ha procedido a firmar un convenio con la asociación “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)” para la puesta en marcha del `Programa de urgencia: apoyo a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social´. El documento, firmado por Antonio Bonilla, como alcalde del municipio, y por Marienca Leyva, como coordinadora provincial de MPDL, detalla la puesta en marcha de un programa que tiene por objetivo actuar ante posibles situaciones de emergencia social en familias con menores a cargo, a través de la dotación de ayudas para la cobertura de necesidades básicas, así como de necesidades médico sanitarias no cubiertas por los sistemas de protección.



Esta actuación permitirá dar respuesta a situaciones emergentes y de urgencia social con el fin de prevenir otras situaciones de exclusión más permanentes a través del reparto de una treintena aproximada de ayudas hasta agotar el presupuesto de 4.500€. Las ayudas estarán destinadas a la cobertura de necesidades básicas a nivel de manutención, suministros o atención a menores así como la cobertura de necesidades médico – sanitarias no cubiertas por los sistemas de protección, tales como gafas, prótesis y ciertos medicamentos.



“La alianza y el trabajo en red con organizaciones del Tercer Sector del municipio, y en este caso con Movimiento por la Paz, como una de las entidades integrantes del Plan Local ERACIS, propician un modelo de actuación coordinado para que la población en riesgo mejore sus posibilidades de integración”,



El programa está concebido como un apoyo a la intervención realizada desde los servicios sociales por lo que las derivaciones vienen desde los profesionales de comunitarios. La intervención con la persona usuaria la realiza principalmente servicios sociales y la entidad pone a disposición sus servicios (asesoría jurídica, laboral, programas educativos, etc.) y podrá intervenir pero siempre en coordinación con servicios sociales y estando todo recogido dentro del plan individualizado de intervención.



El programa, que tendrá vigencia hasta el mes de diciembre de 2021, dispone de la participación de una trabajadora social de la entidad social que atenderá a los usuarios y usuarias derivados por Servicios Sociales los jueves en horario de 10:00 a 13:00 h. en las instalaciones del Ayuntamiento de Vícar del Centro de Servicios Sociales de La Gangosa, sito en Calle San Esteban, 15 de La Gangosa (Vícar), en el que contarán con la cesión del uso de una sala de intervención.



Esta iniciativa se enmarca dentro del marco de actuación de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vícar, y por consiguiente en el marco de desarrollo del Plan Local de Intervención de Zonas Desfavorecidas de Vícar (ERACIS) y permitirá atender a familias con menores a cargo en situación y/o riesgo de exclusión social derivadas por los equipos técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios de Vícar, a través de su profesional de referencia y mediante la remisión de un informe de derivación, con la finalidad de proporcionar la mejor atención a las personas usuarias.



“Se trata de dar un apoyo específico y coyuntural a aquellas familias que tengan predisposición e iniciativa para implicarse en procesos de cambio, para que de forma puntual puedan cubrir algunos gastos mientras consiguen los objetivos marcados desde los servicios sociales”,



El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico [email protected]

