Obras de mantenimiento en la A-7 miércoles 14 de febrero de 2024 , 05:00h La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento en la autovía A-7: En el tramo comprendido entre los PPKK 777+000 a 800+000 (Términos municipales de Viator, Huércal de Almería y Almería, en ambos sentidos de la circulación. Se va a realizar cortes móviles de carriles, dejando como mínimo un carril libre abierto a la circulación. Los trabajos se realizarán el próximo día 14 de febrero de 2024 entre las 10:00h y las 19:00h.

