Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Octavo parque canino de la capital sábado 18 de marzo de 2023 , 15:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento pone en servicio en el entorno de La Goleta, Vega de Acá y Cortijo Grande el octavo parque canino de la ciudad La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este sábado el octavo parque canino de la ciudad, con unos 1.000 metros cuadrados, que el Ayuntamiento ha puesto en servicio en el entorno de La Goleta, La Vega de Acá y Cortijo Grande, concretamente en la calle Bizet de éste último barrio. Un espacio que completa los equipamientos de calistenia y juegos infantiles que el Consistorio ha habilitado en esta zona, dando respuesta a las demandas de los vecinos. La regidora ha puesto en valor “la convivencia perfecta entre los ciudadanos y los más pequeños con las mascotas”, además de los elementos que se pueden encontrar en el parque canino. Entre otros, “un bebedero, columpios para las mascotas, que ya forman parte de nuestras familias, puedan disfrutar durante todo el día en Almería, que está llamada a ser una ciudad Pet Friendly”. Asimismo, ha invitado a los almerienses a conocer este espacio. Acompañada por los concejales Sacra Sánchez, María del Mar García Lorca y Jesús Luque, la alcaldesa ha comprobado el resultado final de una actuación que ha supuesto una inversión que supera ligeramente los 47.000 euros. Para adecuar la zona, se han llevado a cabo trabajos de saneamiento y limpieza, además de labores necesarias para el abastecimiento de agua potable y la creación de una rampa de acceso. El parque canino dispone de un túnel, juegos de cuerdas, pisadas y puentes, así como un slalom adaptado para las mascotas. También se ha vallado la zona con una verja metálica y se ha señalizado el espacio. De este modo, la capital suma un nuevo espacio para mascotas que se une a los del Parque del Andarax; Nueva Andalucía, entre las calles Gustavo Villapalos y Jorge Guillén (frente a Carrefour); Retamar-El Toyo; Villablanca, próximo a las instalaciones del Hotel Elba; Costacabana; Villa María, y junto al Parque de Los Periodistas, junto al Paseo Marítimo, además de la zona canina de playa creada en El Bobar. Por otra parte, cabe destacar que el Ayuntamiento ya trabaja en la apertura de otro parque canino más. En este caso, se ha aprobado recientemente en Junta de Gobierno Local la construcción de un espacio en el parque Gloria Fuertes, ubicado en Nueva Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.