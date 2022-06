Capital Ofrenda floral al señor de la Santa Cena con motivo del Corpus Christi domingo 19 de junio de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco junto al hermano mayor, Rafael Sánchez, ha depositado un ramo de flores en nombre de todos los almerienses El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha depositado esta mañana un ramo de flores ante el señor de la Santa Cena en el altar instalado en la Puerta de Purchena con motivo de la celebración del Corpus Christi. Acompañado por el hermano mayor de la Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad, Rafael Sánchez, ha realizado la ofrenda floral en nombre de todos los almerienses, en un acto que ha contado también con la participación de miembros de la directiva de la Hermandad y del concejal de Promoción Ciudadana, Carlos Sánchez. Por la tarde, la ciudad de Almería celebrará hoy dos procesiones con motivo del Corpus. La primera, organizada por el Cabildo Catedralicio y en la que participa la Corporación municipal, saldrá de la Catedral al termino de la misa presidida por el oblispo de la Diócesis, Antonio Gómez Cantero, sobre las 19.00 horas, y discurrirá por las calles Eduardo Pérez, Trajano, San Pedro, Padre Luque, Dr. Gómez Ulla, Ricardos Paseo de Almería, Puerta Purchena, (oficio ante el Altar), Plaza Manuel Pérez García, Las Tiendas, Mariana, Plaza Administración Vieja, Cervantes, Plaza Catedral y templo. A lo largo del recorrido, distintas hermandades de la ciudad han instalado altares efímeros. Tras la misma, sobre las 20.45 horas, tendrá lugar la de la Santa Cena, que desde el altar de la Puerta de Purchena recorrerá la Plaza Manuel Pérez García, calle de Las Tiendas, Jovellanos, Real, Antonio González Egea, San Pedro, Padre Luque, Plaza Juan Cassinello, Dr. Gómez Ulla, Ricardos y llegada a la Parroquia de San Pedro alrededor de las 23.25 horas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

