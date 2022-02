Opinión Oiga, que el PP es quien ganó en Castilla y León Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 16 de febrero de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Permítanme una pequeña reflexión al hilo de los resultados electorales de las autonómicas de Castilla y León. Porque, sinceramente, escuchando lo que uno escucha por ahí y viendo también lo que uno ve por ahí, diera la impresión de que el Partido Popular ha perdido y el Partido Socialista ha ganado. O por lo menos si quieren, que el Partido Popular ha perdido. Punto. Resulta que en la noche electoral el candidato del Partido Socialista, después de ver el resultado, salió llorando por lo que había ocurrido y tras aquella imagen daba la impresión de que la dimisión iba a ser lo siguiente que iba a hacer. Bueno, pues eso le duró horas 24, porque ya se ha repuesto, ya no va a dimitir y ya está incluso gallito. Pero a todo esto, a lo que más atención se le presta y donde se focaliza en gran medida la tensión informativa es en el Partido Popular, lo cual tiene su lógica. Es decir, si el más votado quiere ser presidente, no va a tener más remedio que alcanzar algún tipo de acuerdo o pacto con alguien para lograr esa investidura. Y luego ya veremos si también gobernar. Por lo tanto, por una parte es, insisto, razonable que se focalice la atención en el Partido Popular y en el que virtualmente podría ser su principal socio que es VOX. Ahora bien, de ahí a que prácticamente lo que estamos viendo en los medios es que el Partido Popular ha perdido, media un abismo, un abismo tan grande como el que hay entre la verdad y la mentira. Verán hay algunos datos objetivo, como por ejemplo, que el Partido Socialista tenía en las pasadas elecciones 35 procuradores y en estas ha tenido 28. El desastre ha sido monumental, tan monumental, tan monumental como el de Ciudadanos, que ha pasado de tener 12 a tener 1. El Partido Popular ha pasado de tener 29 a 31. En verdad solo ha crecido en dos. El Partido Popular esperaba subir más, sobre todo a costa de Ciudadanos, y si el crecimiento de Vox no hubiese sido tan importante. Pero ha ganado, ha ganado. Ha pasado 29 a 31. El PSOE se ha pasado de 35 28. ¿Quién creen ustedes que ha ganado? Y ahora bien, se insiste en otro detalle. El PP ha pasado 29 a 31, pero ha perdido muchos votos. Antes de darle los números ya le anticipo una cosa, y si crece de 29 a 31 perdiendo votos, es probable que quien baja de 35 a 28 se haya dejado muchos más votos por el camino. Pero eso parece que no interesa tanto. Interesan los votos que ha perdido el Partido Popular. Pues bien, el Partido Popular ha perdido 54 1916. Fíjense lo que son las cosas: con 55 mil votos menos tiene dos procuradores más. El PSOE ha perdido 117.1613 votos, prácticamente el doble que el Partido Popular. Pero ese detalle a nadie parece importar. ¿Y por qué digo a nadie? Porque verán, estamos en un momento informativo tan polarizado como el de la propia política y nos encontramos con que los medios de comunicación ubicados en la izquierda, que son muchos, pues tienen gran interés en que se produzca un pacto entre el Partido Popular y VOX. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto, porque para la izquierda ese pacto significaría acabar con el Partido Popular. ¿Por qué? Por qué equivaldría tanto como a colocar al Partido Popular dentro del ámbito de la extrema derecha, no ya española, sino europea, ponerlo al nivel de Le Pen y Orban y compañía, al nivel de anti europeísta, anti vacuna… Y eso jugaría tan en contra del Partido Popular que probablemente pagaría en las urnas en Andalucía y, sobre todo, también pagarían en las urnas a nivel estatal. Por lo tanto, a la izquierda le interesa ese pacto. Le interesa no un pacto de investidura a secas, sino un pacto en el que VOX entre en el gobierno, porque sería la manera de dejar en evidencia al Partido Popular. Ahora bien, ¿qué le interesa a la derecha? Y cuando hablo de derecha, me refiero a la la derecha del PP. Pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que quiere el PSOE, es lo mismo que quiere Vox. Vox piensa “si entramos en un gobierno no vamos a comer al Partido Popular, no lo vamos a comer porque van a tener que renunciar a sus principios, van a tener que cambiar y los vamos a dejar en evidencia. Nos vamos a cargar al Partido Popular, le vamos a sustituir y nos vamos a comer a su electorado”. Y piensan también “si no nos quieren dentro del Gobierno, pues vamos a poder demostrar que el PP y el PSOE son lo mismo”. El PSOE piensa: si el PP y VOX no llegan a un acuerdo, no podrá gobernar el Partido Popular, con lo cual el Partido Socialista gana; y si el PP y Vox alcanzan un pacto, el PP es la ultraderecha franquista… en ambos casos, el PSOE gana. Cuanto mejor le vaya a Vox, mejor le irá al PSOE, y el único que puede cortar ese bucle es un PP moderado. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 772 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)