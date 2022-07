Opinión Orgullo Almería 2022 Paola Laynez Más artículos de este autor Por sábado 02 de julio de 2022 , 10:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La celebración de la fiesta por la diversidad pone el colofón a la Semana del Orgullo LGBTI, que en Almería ha estado repleta de actividades con un objetivo común: sensibilizar a los almerienses hacia la comunidad LGBTIQ+ mediante la promoción de la integración y la no discriminación de las personas por razón de orientación sexual o identidad de género. Desde el Ayuntamiento, venimos reforzando la línea de trabajo institucional con el colectivo LGBTIQ+ a través de campañas informativas y de sensibilización en defensa de sus derechos y libertades y en pro de una ciudad cada vez más justa e igualitaria. Porque luchar contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, apostar por la inclusión y el respeto y erradicar comportamientos de odio o violencia por motivos de orientación sexual son síntomas de una sociedad madura. Por eso, esta tarde estaré, junto a varios compañeros y compañeras de la Corporación municipal, en la manifestación organizada por ‘Familias por la Diversidad’ y Colega Almería, asociación que lleva más de 22 años trabajando en Almería y provincia por la igualdad real y efectiva del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, y que recorrerá el centro de la ciudad para concluir en el Parque de las Almadrabillas, con la lectura de un Manifiesto y una fiesta por la diversidad. Nuestra presencia es la demostración más evidente del compromiso del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y del Equipo de Gobierno con la políticas activas en favor de la igualdad, la convivencia y el respeto hacia todas las personas sea cual sea su orientación sexual o identidad o expresión de género. Un compromiso que, como en otros muchos temas de la gestión municipal, se tiene que dar de forma transversal entre las distintas áreas y a lo largo de todo el año. Cercanos, como estamos, al colectivo LGBTI, y sabiendo que aún queda mucho por hacer, seguiremos colaborando con las asociaciones que lo representan y seremos especialmente radicales en la lucha contra la homofobia. Almería es una ciudad maravillosa, abierta y plural que no puede tolerar ‘tics’ discriminatorios e incluso violentos que, por desgracia, aún se siguen produciendo. En esa lucha va estar especialmente implicado este Ayuntamiento. Por un Almería libre de LGBTIfobia. Paola Laynez Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Almería 25 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)