Opinión Orgullo andaluz María Vázquez Más artículos de este autor Por lunes 28 de febrero de 2022 , 15:07h La conmemoración hoy del Día de Andalucía es un excelente momento para celebrar lo que somos y sentimos como almerienses y andaluces. Almería ha avanzado mucho en estos 42 años de autonomía y podemos presumir de ser una ciudad y una provincia sostenible, innovadora, inclusiva y llena de talento que es referente en nuestra comunidad autónoma

Almería es hoy más atractiva para la inversión, está a la vanguardia del conocimiento agroindustrial, conserva nuestro patrimonio cultural y medioambiental, trabaja para mejorar los servicios públicos, es solidaria, hospitalaria, generosa, capaz…, en definitiva, mejor. Hemos avanzado, sí. Pero también debemos preguntarnos dónde estaríamos hoy si hubiésemos contado con un poco más de apoyo durante todo este tiempo. Porque no ha sido un camino de rosas. Más bien al contrario, ha habido demasiadas espinas en esa senda porque no siempre hemos tenido la colaboración institucional que Almería merecía. Y no en una, sino en muchas ocasiones hemos tenido que hacer honor al himno andaluz y levantarnos ante la adversidad porque somos una provincia luchadora, emprendedora y que no pierde nunca el optimismo. Desde hace tres años contamos con un Gobierno en la Junta de Andalucía que, ahora sí, se ocupa y preocupa de los asuntos de los almerienses, con un presidente, Juanma Moreno, que apuesta por el diálogo y que acuerda con todos, por encima de las ideologías. Sin duda, el cambio funciona en Andalucía, pero, sobre todo, le viene muy bien a Almería. Hoy los almerienses nos sentimos más respetados y más andaluces que nunca porque hemos dejado de ser la cenicienta andaluza. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Andalucía late con firmeza y es lo que nos recuerda este 28F. Una F que habla de la fuerza de los andaluces, del gran futuro que nos depara, en definitiva, de felicidad. Felicidad para los que vivimos aquí y para los que llegan a esta tierra. Una tierra en la que ya no se habla de corrupción, sino de innovación, de inclusión, de investigación, de solidaridad..., que tiene mucho que aportar al conjunto de España y de la que debemos de sentirnos profundamente orgullosos. Feliz Día de Andalucía. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería