Otro regalo de Vox a Sánchez

viernes 18 de agosto de 2023 , 06:00h

La socialista Francina Armengol ha sido elegida este jueves presidenta del Congreso de los Diputados con el apoyo de 178 diputados, gracias al pacto in extremis entre el PSOE y las fuerzas independentistas catalanas. La ex presidenta balear se ha impuesto a la candidata del PP, Cuca Gamarra, que ha obtenido 139 votos, y al de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que solo ha contado con los 33 apoyos de su grupo.

La victoria de Armengol supone un triunfo para Pedro Sánchez, que consigue mantener el control de la Cámara Baja y la mayoría absoluta en la Mesa. Pero también es un fracaso para la derecha, que ha mostrado una imagen dividida y desorientada frente al bloque de izquierdas.

El principal responsable de esta situación es Vox, que ha decidido votar a su propio candidato para el cargo, el diputado Ignacio Gil Lázaro, un exdiputado del PP que abandonó el partido en 2016 por discrepancias con la dirección (en realidad, como muchos en esa formación -Vidal Quadras, redomado traidor- cuando decidieron que ya no iría en una lista asalariada). Más allá de si la derecha hubiese logrado la presidencia o no, lo importante era la imagen de unidad de acción frente al sanchismo. Pero Vox ha preferido mostrar su perfil más radical y exigente, reclamando un puesto en la Mesa que el PP no estaba dispuesto a ceder, y que ellos no han sabido ganarse en las urnas.

Santiago Abascal parece no tener más aspiración en la vida que los cargos, porque el motivo de no apoyar a la candidata del PP es porque el PP no les cedió uno de sus puestos en la Mesa. Pero es que también han forzado sus pactos en las comunidades autónomas y ayuntamientos, a cambio de puestos de gobierno. Vox ha impuesto sus banderas ideológicas en los acuerdos autonómicos con el PP, logrando eliminar las concejalías de Igualdad en siete grandes ayuntamientos.

Abascal ha preferido mostrar una derecha dividida a un frente antisanchista, regalándole una victoria a Sánchez. Y no es la primera vez, porque la presión contra el PP en los pactos autonómicos y exhibiendo en ellos su cara más extrema, no solo le ha hecho que bajen en diputados sino que ha puesto en total riesgo una mayoría de derechas que las encuestas vaticinaban. Pero eso a Vox le da igual. España, a Vox le da igual. Y este 17 de agosto, lo ha vuelto a demostrar.

Y si alguien se pregunta por qué el PP no ha cedido el puesto en la Mesa, pues podemos recordar las permanentes traiciones de Vox al PP, como por ejemplo revelando reuniones “discretas” o amenazando con romper pactos si no se cumplen sus exigencias más extravagantes. No, Vox ha vuelto a demostrar que no es de fiar. Y como hizo en Extremadura, forzar la máquina hasta la posibilidad de unas nuevas elecciones aunque el PSOE pudiese ganarlas, porque la moqueta es la moqueta, como en Murcia.

No solo no es fiar, es que también tiene un serio problema con el lenguaje, porque se prestó a apoyar gratis la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero ya vemos, que si no le dan un puesto en la Mesa del Congreso, entonces ni tan si quiera le dan su voto para presidir esta institución (aunque solo fuera simbólicamente ya que la izquierda iba a ganar la votación), y Abascal pide airado explicaciones ¿Pero no eran gratis?

Así que Francina Armengol puede estar contenta. Ha pasado de perder las elecciones autonómicas en Baleares a convertirse en la tercera autoridad del Estado. Y todo gracias al regalo de Vox. La nueva reina del Congreso tiene mucho que agradecerle al partido ultra. Y Sánchez también.