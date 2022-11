Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Pablo Mazuecos y Ramón García, protagonizan el Festival Internacional de Jazz

jueves 10 de noviembre de 2022 , 20:39h

“Estamos convirtiendo a Almería en una de las capitales del jazz en España”, afirmó Pablo Mazuecos, con su habitual entusiasmo, tras recibir el premio ‘Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid’. Estas palabras llenas de pasión por esta música improvisada reflejan el sentimiento compartido anoche en quizás el momento más emocionante del XXX Festival Internacional de Jazz, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Porque a todos los presentes en Clasijazz les unía un pensamiento: amor por el jazz. El mismo que recoge el libro ‘Al Este del Sol. Historia del jazz en Almería en el siglo XX’, escrito por el músico y divulgador Ramón García, bajo el paraguas del Instituto de Estudios Almerienses, y donde narra la vida, y casi milagros, de este género musical que siempre ha dado vida a la cultura de la ciudad. Y la misma pasión es la que transmitió el concejal de Cultura, Diego Cruz, en su faceta de cantante, con la interpretación de cuatro temas llenos de swing, acompañado por Ramón García al piano, Chipo Martínez al contrabajo, Paco Rivas a la guitarra y Lito Vergara a la batería.

La fotografía que se hicieron todos los que de alguna manera han contribuido con sus fotografías, testimonios y materiales en el trabajo de documentación de Ramón García es histórica y forma parte de la cultura de la ciudad durante el siglo XX. Y en el aire se respiraba una eterna gratitud hacia el fallecido Serafín Cid, el adalid de jazz en la ciudad desde su local Georgia, donde se reunían los aficionados y por el que han pasado algunos de los más grandes de este género musical.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha afirmado que “desde el Área de Cultura nos propusimos recuperar el Festival de Jazz y en la 30ª edición lo hemos conseguido con un programa espectacular. El acto de esta noche en Clasijazz es una de mostración de que el jazz está vivo en Almería y es un reconocimiento a los que día a día trabajan para transmitir la magia de esta música improvisado, como es el caso de Pablo Mazuecos, incansable, desde que hace veinte años fondó Clasijazz, que sigue creciendo con una programación llena de talento. Debemos agradecer a Clasijazz y Pablo Mazuecos todo lo que ha hecho y está realizando por la cultura de Almería”.

Pablo Mazuecos, que quiso recibir el galardón acompañado por Federico Rebolloso, otro histórico de Clasijazz, ha destacado que “en toda España e incluso en Europa se escucha el movimiento de esta ciudad e incluso me preguntan cuando viajo fuera qué pasa en Almería que hay tanta afición. Agradecer al Ayuntamiento de Almería el esfuerzo para organizar un gran festival de jazz y que esto no pare nunca”.

Al Este del Sol

El acto, presentado por Ángel Vicente, coordinador artístico del 30º festival de jazz, ha contado con la presencia del delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez, y el director del Instituto de Estudios Almerienses, Mario Pulido. El primero ha destacado que “el festival de jazz forma parte de la historia musical de Almería y entre todos debemos hacer que siga con el mismo esplendor de esta edición”. Por su parte, Mario Pulido ha explicado que “desde el IEA trabajamos para ser la banda sonora escrita de la provincia de Almería, el testimonio de la historia de personas como las que aparecen en el libro de Ramón García, que ha realizado un trabajo de investigación exhaustivo y brillante”.

El prólogo del libro es obra del periodista Jesús Pozo, quien ha contacto sus recuerdos vinculados al jazz en Almería, “una música no siempre bien vista, pero que ha enriquecido culturalmente a la ciudad. Y es que el libro de Ramón García es también una crónica social de la Almería del siglo XX”.

El segundo momento cumbre ha sido la intervención de Ramón García, el cual ha explicado la motivación y estructura de la obra ‘Al Este del Sol. Historia del jazz en Almería en el siglo XX’. Como ha indicado el autor, “el libro tiene tres fuentes: hemeroteca, entrevistas y recuerdos. Comienza con los primeros pasos de este género musical en Almería allá a finales de los años 30 con bandas como ‘Los trovadores’ y ‘Ruthy Jazz’. Sigue con diferentes vicisitudes, los festivales andaluces en la Plaza Vieja, la historia del Festival Internacional de Jazz de Almería, y el Georgia y Serafín Cid”. Deja para el final un apartado sobre ‘Lo que sucedió en Mojácar’, “que da para otro libro por el movimiento y libertad musical que se vivió, con Jorge Pardo y el local Tito’s, como centro de reunión”, y termina con una joya muy especial, imprescindible para los aficionados: discos recomendados, músicos almerienses y listado de conciertos.

Es un libro del que todos los asistentes han reconocido su valía, oportunidad y rigor con el que ha sido escrito, como demuestra el interés en adquirirlo en el puesto de venta a la entrada del acto en Clasijazz. Ramón García explica que “nadie había contado hasta ahora la historia del jazz en Almería. Durante décadas Georgia Jazz Club fue uno de los pocos locales del país con una programación estable, que ha recogido e incrementado Clasijazz, y los primeros festivales de la capital hicieron recalar por ella a un buen puñado de músicos legendarios. En el libro he tratado de recomponer lo acontecido durante estas décadas en las que Almería, esa soleada provincia ‘al este del sol’ brilló como un referente cultural en el panorama del jazz nacional, una llama que sigue viva como se refleja hoy y en la 30ª edición del festival de jazz”.

Tras la teoría, se ha abierto el escenario para una sesión práctica, primero con Diego Cruz que ha rendido homenaje a aquella época con cuatro temas, entre ellos el legendario ‘Georgia’, y ha concluido con una ‘jam session’ mientras Ramón García dedicada el libro. Como dice Pablo Mazuecos, “que esto no pare nunca”.

Próximas citas

Hoy, jueves, 10 de noviembre, a las 18.30, será en el Apolo la segunda de las proyecciones de Cineclub dentro del festival, con la película “Vania en la Calle 42”. Más tarde, a las 21.00 horas, en Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) recibirá el concierto de Trinidad Jiménez, con entrada libre hasta completar aforo.

Mañana, viernes, y sábado serán las citas estelares e internacionales de la edición de este año. Mañana, viernes, día 11, con Kyle Eastwood Quintet, presentando ‘Cinematic’ y el sábado, día 12, con The Kenny Garrett Quintet, presentado ‘Sounds from the ancestors’, en ambos casos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y con inicio a las 20.30 horas. El domingo, 13 de noviembre, el mismo escenario recibirá el concierto de Big Band Clasijazz junto al gran Jorge Pardo, en este caso con comienzo a las 19.00 horas. Hay que recordar que el festival concluirá el lunes, día 14, con conciertos didácticos para colegios e institutos con “Sin funk no hay paraíso” en Clasijazz.

Las entradas para estos y el resto de espectáculos que se celebrarán hasta el próximo 14 de noviembre se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en https://almeriaculturaentradas.es/ y www.almerijazz.com, con distintos precios según la actividad.

El Festival de Jazz de Almería está organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Asociación Clasijazz, con la participación del Centro Andaluz de Fotografía (CAF), Cineclub, la asociación AIE con su programa ‘Jazz en Ruta’, la Plataforma Jazz España, centros educativos, además de contar con el patrocinio de Águila.